Řetězec rychlého občerstvení Chipozle roste, nejvíce sází na online kampaně a objednávky přes mobil. Funguje mu i sázka na viralitu TikToku.

Chipotle Mixican Grill maximálně využívá popularitu kampaní na sociální síti TikTok. I díky předchozím projektům se totiž řetězci hlásí dobrovolníci, kteří by se na TikToku chtěli stát ambasadory značky. Už v dubnu Chipotle odměňoval fanoušky za vybraný video obsah s hashtagem #ChipotleSponsorMe. Příspěvky poté vyhodnocovala slovenská celebrita TikToku David Dobrik.

Na této sociální síti je trendem posledních měsíců formování tvůrčích skupin – jde o uživatele, kteří se spojují v rámci koordinace obsahu a zajištění větších sponzorských peněz kvůli vyšší velikosti a dosahu. A pak v rámci obsahu nabízejí zábavu téměř formátu reality TV.

Jednu z takových skupin – The House Nobody Asked For – nyní řetězec najal na kampaň na propagaci nové funkce hromadného objednávání pro rodiny a skupiny přátel ve své aplikaci, v rámci níž je motivuje, aby na sociální síť nahráli vtipné příspěvky s hashtagem #ChipotleSponsorMe o tom, proč by je měla značka sponzorovat. 14. září pak vyhlásí pět skupin vítězů, kteří budou mít po celý rok burrito zdarma.

„S tím, jak lidé tráví více času se svými blízkými, vidíme, že se TikTok jako platforma stává rodinnou záležitostí. Naše kampaň inspiruje další vlnu kreativity na této platformě,“ uvedl v prohlášení CMO Chipotle Chris Brandt.

Online prodeje letos firmě vzrostly vlivem pandemie ve druhém čtvrtletí meziročně o závratných 216 procent na téměř 830 milionů dolarů. Na celkových tržbách měly podíl 61 procent, a pomohly tak vyrovnat propady z menšího počtu objednávek na prodejnách. K dobrým výsledkům v digitálních prodejích pomohly určitě i kampaně z minulosti, ostatně Chipotle začalo sázet na viralitu TikToku v rámci marketingové komunikace o dost dříve než její konkurence. A úspěšnou spolupráci nehodlá utlumovat, i když o budoucnosti TikToku na americkém trhu se bude v nejbližších týdnech rozhodovat. Zatím se jako o možných kandidátech na odkoupení byznysu v USA mluví o Walmartu nebo Microsoftu.