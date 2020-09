Tuzemská technologická společnost Livesport poskytující rychlé sportovní informace a výsledkový servis uzavřela partnerství s nejvyšší mužskou florbalovou ligou, která nově ponese název Livesport Superliga. Kontrakt je podepsán na pět let.

Livesport se stane nejen generálním partnerem mužské florbalové ligy, ale i hlavním partnerem mužské i ženské reprezentace a celého českého florbalu. V rámci této spolupráce získává Livesport také mezinárodní online vysílací práva k top florbalovým zápasům. Partnerem ženské ligy nebude. Všechny přenosy mužské i ženské ligy florbalu ale budou k vidění v aplikaci Livesport.cz.

„Vzájemnou spolupráci jsme vyjednávali dlouho, navíc do toho zasáhla koronavirová pandemie. O to jsem radši, že jsme se dohodli v této pro celý sport náročně době. Výjimečný je fakt, že hned první fázi spolupráce jsme uzavřeli na pět let. I finančním objemem jde o jednu z největších florbalových partnerských smluv. Livesport nás během smlouvy podpoří v řádech desítek miliónů korun,“ uvedl na stránkách ceskyflorbal.cz Filip Šuman, prezident Českého florbalu.

Liga změní nejen název, ale také logo, které vychází z identity Českého florbalu a respektuje i červenou barvu Livesportu. Pro Livesport je o první spolupráci tohoto druhu v historii společnosti, která sahá do roku 2006.

„Delší dobu jsme přemýšleli o marketingovém propojení s nějakým sportem v České republice. Hledali jsme moderní a mezinárodně úspěšný sport s profesionálním managementem. Takový, který má velkou fanouškovskou i hráčskou základnu, není zatížený komplikovanou minulostí nebo skandály. A český florbal naší představě přesně odpovídá,“ vysvětluje Jan Hortík, CMO společnosti Livesport. Součástí spolupráce jsou například i dodatečné bonusy v případě úspěchů reprezentace, ale zajímavostí je fakt, že v případě naopak neúspěchů na mistrovství světa se může výše podpory pro florbal snížit.

Livesport poskytuje servis ze 37 sportů a stovek lig po celém světě. Její živé výsledky, statistiky, tabulky a další informace ve více než třiceti jazycích vyhledává měsíčně zhruba 90 milionů unikátních uživatelů z celého světa. 97 procent návštěv je ze zahraničí, jen tři procenta tvoří návštěvníci z Česka. Aplikace společnosti si stáhlo už přes 75 milionů sportovních fanoušků. Více podrobností ke spolupráci plánují uvést obě strany v následujících týdnech.