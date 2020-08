Nová kampaň od agentury Droga5 vtipně upozorňuje na výhody služby Setapp, která má lidem pomoci, aby se nenechali rozptylovat a dokončovali rozpracované úkoly. Agentura placené službě pro uživatele zařízení Apple navrhla také nový vizuální komunikační styl.

Známe to všichni. Z práce nás něco vyruší a na původní úkol zapomeneme. Co se zprvu zdá jako mírný prokrastinační přešlap, může mít neblahé následky – rozepsaný, ale neodeslaný mail může způsobit ohrožení termínu, rešerše ke článku zavedou člověka do nečekaných hlubin internetu a způsobí skluz při uzávěrce, odskočení si od vaření zruinuje sváteční oběd či večeři. Z podobných premis vychází nová kampaň od londýnské pobočky agentury Droga5 pro službu Setapp, která uživatelům zařízení Apple nabízí za měsíční poplatek přístup k více než 190 aplikacím kreativním, pracovním i údržbovým aplikacím, které mají pomoci dokončit jakýkoliv úkol.

Součástí první významné kampaně Setapp, která funguje už od roku 2017, jsou tři minutové klipy produkované společností Biscuit Filmworks UK a vzniklé pod taktovkou kanadského režiséra Jeffa Lowa. Mimochodem jeho legendární kampaň „Dotyk“ pro značku Skittles o muži, který v bonbóny promění vše, čeho se dotkne, získala dva zlaté lvy na Cannes Lions.

Ale vraťme se ke spotům, které s dávkou příjemného humoru gradují situace vzniklé z rozptylování k absurdním koncům notně ovlivňující život nejednoho člověka. V prvním se hypnotizér snaží klienta zbavit hrůzy z hadů tím, že z něj na chvíli „udělá“ hada. Nechá se ale rozptýlit a klientova manželka tak skončí s mužem v teráriu.

V druhém videu tráví chlapec celý život za závěsem, protože na něj zapomněl otec při hře na schovávanou.

V posledním klipu kouzelník nechá zmizet člověka, jehož ale nepřičaruje zpátky, a jeho partnerka ho tak hledá celý zbytek života.

„Pokud tohle čtete, je velmi pravděpodobné, že jste pracovali na něčem jiném, nechali se rozptýlit a skončili tady. Pokud je to tak nebo pokud se vám to už někdy stalo, potřebujete Setapp. Sbírku aplikací, které pomohou dokončit jakýkoli úkol,“ říká ke kampani Ed Redgrave, kreativní ředitel Droga5 v Londýně.

Jeho agentura také službě Setapp spolu s kampaní určené pro digitál, sociální sítě, videa i statické reklamy připravila též nový vzhled a vizuální styl komunikace. Využívají se v něm designové prvky odkazující na aspekty známé každému uživateli internetu a moderních technologií – ať už jde o vyskakovací okna či lištu načítání souborů. Spolupracují na ní umělci jako Tyler Spangler, Eva Cremers, Elena Xausa, Damien Weighill, Leanne Rule, Alex Tait, Matthew Cooper a Walter Newton.

„Nová kampaň je perfektním představením Setappu, hraje si s tím, jak nástroje pro produktivitu pomáhají člověku k lepšímu soustředění. To je stěžejním přínosem Setappu pro spotřebitele i komerční uživatele,“ uvedl Oleksandr Kosovan, zakladatel a CEO služby Setapp.