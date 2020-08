Severoamerická značka Oikos, která spadá pod koncern Danone, obsadila do nových spotů hvězdu NFL Saquona Barkleyho. S jeho pomocí vtipně ukazuje, k jakým každodenním úkonům je potřeba síla, kterou pomohou dodat proteiny z jogurtů.

„Číslo 26 Saquon Barkley,“ představí ve spotu vypravěč hlavního aktéra nových reklam jogurtů Oikos, značky koncernu Danone určené pro severoamerický region. „Oikos Triple Zero mu dodává protein, aby byl silný. Musí totiž otevírat zavařovačky,“ pokračuje hlas, zatímco si úctyhodně vysoký a namakaný hráč amerického fotbalu před sebe na stůl postaví nádobu s kyselými okurkami. Před svým životním výkonem soustředěně „prokřupává“ klouby na rukou a za oknem nechá jeho pomocník čištění bazénu a s napětím sleduje, jak dramatická situace dopadne. „Ještě, že jí protein. Jako Oikos Triple Zero. To je jogurt. Máš sílu jogurtu, Saquone?!“ graduje vypravěč popis situace, než zazní klasický zvuk doprovázející úspěšné otevření zavařovací sklenice a divák i Saquon Barkley si mohou oddychnout.

Danone chce kampaní od agentury Lightning Orchard vedle podpory značky jogurtů, které obsahují 15 gramů proteinů, oslavit i start nové sezóny NFL. I proto firma do reklamy obsadila Saquona Barkleyho, jenž s číslem 26 hraje za tým New York Giants.

Nejde ale jen o to, aby se ukázalo, jak mohou proteiny pomoci vrcholovým sportovcům, u nichž je síla vidět na první pohled i z hodně velké dálky. Proto Barkley v reklamách nesráží k zemi protihráče, ale plní náročné úkoly hodné profesionálních siláků, s nimiž se lidé běžně potýkají. Jde nejen o zmiňované využití „jogurtové síly“ pro otevření nepoddajných zavařovaček, ale i o další běžný „nadlidský“ úkol: donést domů obrovský nákup najednou.

„Naše značka věří tomu, že lidská síla je tou největší silou ve vesmíru. Jsme hrdí na to, že jsem mohli uzavřít partnerství s jedním z nejsilnějších hráčů NFL Saquonem Barkleym. Umí zatnout své proteiny nařachané svaly způsobem, s nímž se snadno identifikují i fanoušci, kteří právě teď musejí být ve svých domovech,“ uvedl k tomu James Valdes, senior brand manager Oikos Triple Zero.

Není to poprvé, co značka v komunikaci využívá síly aktérů NFL. V jejích reklamách se různí hráči objevují pravidelně, pokud tedy rovnou Oikos jako správný řecký jogurt neobsadí rovnou řeckého boha Área. Úspěch sklidil brand i se svou reklamou vysílanou během letošního Super Bowlu – finále ligy amerického fotbalu. Slogan #YoGlutes vtipně odkazoval na relativně podobně znějící americkou výslovnost slova jogurt. A opět se upozornilo, že protein je třeba nejen pro úctyhodnou sílu, ale i úctyhodná pozadí profesionálních sportovců. Pojetí reklamy podtrhuje singl Bubble Butt od Majora Lazera.