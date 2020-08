Český PPC systém Sklik provozovaný technologickou společností Seznam.cz zaznamenal z hlediska investic ve vyhledávací síti i na nejnavštěvovanějších webech českého internetu v letošním červenci v meziročním srovnání pokračující nárůst inzerce v segmentu zdravotnické služby (+ 171 %). Zvyšování investic táhnou prodeje roušek i desinfekčních gelů.

Koronavirovou krizí je ovšem velmi zasažená oblast cestování a cestovních služeb. Nejinak tomu je u společenských, pojišťovacích a finančních služeb, které také vykazují snížení investic.

Naopak, kategorie restauračních a pohostinských služeb propad z minulých měsíců vykrývá a v červenci vykázala z hlediska investic zvýšení o 20 %, což odpovídá i celkovému dosavadnímu letošnímu nárůstu investic do inzerce v Skliku v tomto segmentu. „Je vidět, že restauratéři už neotálejí a rozhodli se výrazně zainvestovat do inzerce s cílem získat zpět svou klientelu,“ komentuje David Velechovský, manažer konzultací Sklik.

V Skliku už na rozdíl od předcházejícího období také více inzeruje i kategorie klientů prodávajících klenoty, hodinky a dárkové zboží (+ 41 %). Investice navýšila také veřejná správa (+ 72 %). Příležitost v situaci, kdy bylo mnoho lidí vystaveno potenciálně problematické situaci z hlediska partnerství a řada firem se dostala do finančních problémů, vidí i segment právních služeb, kde je nárůst o 24 %.

Více investují do reklamy i prodejci elektrospotřebičů a produktů určených na zahrady (+ 55 %). To souvisí s faktem, že velké množství Čechů tráví letošní dovolenou spíše v tuzemsku, a stoupá tak jejich zájem o vybavení chat a chalup spotřebiči i větší péči o zahrady.

„Hitem v oblasti spotřebičů jsou třeba pomalé elektrické hrnce, které umožní komfortně péct a vařit i ve stísněnějších kuchyních a náročnějších podmínkách na chatách a chalupách,“ uvádí Jan Kriegel, manažer nákupního rádce a srovnávače cen Zboží.cz.

O více jak 100 % podle Kriegela vzrostl zájem o nákup sekaček, křovinořezů a vyžínačů nebo o zahradní traktory i grily. „Vše napovídá tomu, že lidé investují spíše do zvelebování vlastních rekreačních objektů než do drahých a exotických dovolených,“ komentuje Kriegel. Z dat je podle něj patrné i to, že se lidé pro trávení dovolené v Česku vybavují drobnějšími dopravními prostředky, jako jsou kola nebo elektrické koloběžky. I nadále pokračuje nárůst zájmu o chytré hodinky a nezastavil se ani boom zájmu o vitamíny a minerály. „Lidé se snaží podpořit své zdraví pro boj s případnou či probíhající infekcí,“ říká Kriegel.

Na zájem lidí reagují i řetězce ve svém promu. „V letácích se například mnohem více objevuje promo hygienických prostředků,“ komentuje Petr Miklík, manažer nákupního rádce Kupi.cz. Obecně se řetězce opět snaží zákazníky nalákat zpět k zavedeným způsobům nakupování. „Je jasné, že část spotřebitelů i nadále ve větší míře využívá dovážkových služeb potravin a doručování zboží přímo domů. Řetězce proto v červenci v meziročním srovnání publikovaly o 18 % více slevových letáků,“ upřesňuje Miklík. Podle něj z dat Kupi.cz také vyplývá, že lidé více šetří: „Uživatelé si na Kupi.cz v červenci prohlédli o 9 % více produktů.“

Informace o slevových akcích online

Podle Miklíka se začíná projevovat i fakt, že mnoho lidí má základní suroviny nakoupené v zásobách a řetězce je díky velkému zájmu nemají důvod promovat. Je tedy patrný pokles počtu akcí na základní potraviny. „Odhaduji, že tato kategorie bude více promovaná až na začátku roku 2021. Vánoce budou totiž ve znamení nákupů exkluzivnějšího zboží a potravin,“ sdělil Miklík.

Je znát, že lidé se o zmíněných slevových akcích masivně informují online. „Na Kupi.cz jsme v březnu zaznamenali dle NetMonitoru rekord 2,2 mil. reálných uživatelů měsíčně a nyní v červenci jejich počet opět překročil hranici dvou milionů,“ říká Miklík.

Faktem podle něj zůstává, že část opatrných spotřebitelů bude nyní číst letáky i nakupovat online. V souvislosti s tím je také na Zboží.cz od vypuknutí epidemie patrný nárůst registrací e-shopů a zvýšil se i počet firem prezentujících se v největším českém online katalogu firem Firmy.cz. Podle Kriegela letos vánoční prodeje a s nimi spojené promo produktů odstartují brzy, a společnosti tak chtějí být plně připravené získat zájemce o koupi zejména v online světě. Mnoho kamenných prodejen si proto nově zařídilo e-shop nebo vylepšují své prezentace v online katalozích.

Program Seznam naplno společnosti Seznam.cz aktuálně uvádí nové tarify, které nyní pracují s denní investicí klienta. „Nový obchodní model je v tomto smyslu mnohem spravedlivější. Čím více klient investuje, tím více výhod získá,“ uvádí Tomáš Anděl, manažer týmu Firmy.cz.

Mezi poptávané bonusy patří možnost vložit si na profil vlastní video prezentaci. Další novinkou je možnost vystupovat jako „Ověřená firma“, na což upozorňuje modrá „fajfka“, která je při splnění podmínek viditelná jak v profilu společnosti, tak ve výsledcích vyhledávání. Firmy mohou využít také „Branding“, který umožňuje vložení fotografie bez textu a call to action tlačítek do záhlaví firemního profilu.