Bývá to záležitostí jednoho týdne, než z pultů sportovních prodejen zmizí takzvaná sálová obuv v dětských velikostech. Ještě loni mi v jednom z řetězců radili, jako před důležitým sportovním zápasem: „Jakmile naskladníme, je to smršť. Za pár dní je všechno pryč! Musíte si pospíšit!“. Letos je však na první pohled situace jiná.

Back to school, obvyklý sezonní milník pro řetězce, e-shopy i podnikatele v místě prodeje, do obchodů tolik netáhne. MAM to potvrdil například řetězec Tesco, v kterém doufají, že se prodeje „posouvají“ na začátek školního roku. Podobně se vyjadřují i ve firmě Dago, která v oblasti POP na téma „zpátky do školy“ letos nezaznamenává žádnou poptávku, ačkoli v předchozích letech tomu bylo naopak.

Důvodem jsou samozřejmě covidová opatření a všeobecný chaos ohledně pravidel. Pro vyřizování spojené se školou to pak platí obzvlášť. Nekupujeme tenisky, protože nevíme, jestli bude tělocvik. Nepořizujeme penály, tabulky na písmena a kufříky na výtvarné potřeby, protože nad námi visí otazník, zda škola, jak ji známe, vůbec bude fungovat. Co, když bude většina roku ve znamení domácí online výuky?

Back to school mánie už zkrátka v prodejnách naplno nepropukne. Obchodníci se tak logicky budou upínat na Vánoce. Vývoj v zahraničí už leccos naznačuje. Například britský obchodní dům John Lewis letos opět spouští prodej vánočních artiklů dříve, a to o celých deset dní. Reaguje tak na čtyřnásobně vyšší poptávku zákazníků, kteří na webu již nyní masově hledají produkty související s vánočními svátky. Možná to tak dopadne i u nás. Nakonec proč si hezky nevyzdobit byt, když je celá rodina v karanténě…

Foto: iStock