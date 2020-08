Prodejce luxusních hodinek Carollinum představil tři nové tváře značky, které příští rok doplní další „přátelé brandu“. Billa spustila novou umbrella kampaň, která zdůrazňuje vnímání řetězce jako experta na jídlo. Radegast Ratar v novém spotu ukazuje hořký život.

Kardiochirurg profesor Jan Pirk, válečný veterán, poslední žijící pilot RAF armádní generál Emil Boček a česká golfistka hrající americkou LPGA Tour Klára Spilková. To jsou pro letošek nové tváře společnosti Carollinum, zastupující na našem trhu patnáct světových luxusních hodinářských značek. Pro vizuály nové tyto osobnosti s jejich vlastními hodinkami nafotil uznávaný fotograf Braňo Šimončík. K vidění budou od srpna do prosince letošního roku na inzertních plochách v printu, outdooru i onlinu. Kampaň, kterou Carollinum vytvořilo in-house, bude pokračovat i v roce 2021, kdy se mezi tváře společnosti zařadí další osobnosti. Projekt vyvrcholí společně s oslavou pětadvacetiletého výročí od založení firmy na podzim/zimu 2021.

Emil Boček

Klára Spilková

Jan Pirk

„Kampaň není prvoplánová, hodinek na zápěstí ambasadorů si možná ani nevšimnete. V hlavní roli jsou právě lidé, ke kterým s velkou úctou vzhlížíme a dlouhodobě je podporujeme. Jsou to morální autority, které naší republice přinesly věhlas, a to i v zahraničí. Národní hrdost je pro Carollinum i pro mě osobně velmi důležité téma. Byla bych ráda, kdybychom nezapomínali na ty, kteří zemi reprezentují a mnohdy stojí v první linii,“ uvedla Tamara Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum, která provozuje v Pařížské ulici v Praze tři prodejny: butik Rolex, butik Patek Philippe a multibrandový obchod Carollinum. V rámci velkoobchodního zastoupení dodává hodinky a doplňky do více než čtyř desítek míst v ČR a na Slovensku.

Když jde o jídlo…

Maloobchodní řetězec Billa odstartoval novou brandovou kampaň, v níž chce zdůraznit roli experta na jídlo. Koncept, za nímž stojí agentura McCann Prague, stojí na několika pilířích: lpění na kvalitě potravin, jejich původu, výběru, ceně i vlivu na zdraví těch, co je konzumují. Vše shrnuje slogan „Když jde o jídlo, myslíme na vše“.

Stěžejním prvkem kampaně je televizní spot vzniklý v režii dokumentární režisérky Jasmíny Blaževič. Na ten navazuje komunikace v dalších médiích, v níž se pracuje s výsledky výzkumu o přístupu Čechů k jídlu od společnosti STEM/MARK. Na projektu spolupracoval produkční tým Bistro Films. Vizuály nafotil Ondřej Košík.









„Novou komunikací BILLA spouští dlouhodobou platformu, skrze niž bude nadále budovat a potvrzovat svou roli experta na potraviny a jejich kvalitu. Díky nově provedenému výzkumu máme také mnohem více možností, jak našim zákazníkům nabízet to, co opravdu chtějí a co je pro ně při nákupu potravin důležité,“ uvedla marketingová ředitelka Lucie Průšová.

Radegast dozrál k hořkosti

Nový spot pro pivo Ratar vypustil pivovar Radegast z tuzemské skupiny Plzeňský Prazdroj spadající pod nadnárodní holding Asahi. Drží se osvědčené komunikace zastřešené zlidovělým sloganem „Život je hořký. Bohudík“. To ostatně ukazuje reklama, která vznikla opět ve spolupráci s agenturou Boomerang Communications a podílela se na ní i produkční společnost Armada Films. Se spotem v režii Maroše Milčíka podkresleným dramatickou hudbou Adriána Čermáka, během něhož se odehrává duel mezi vlkem a majitelem stáda ovcí, se na sociální síti LinkedIn pochlubil brand manažer značky Radegast Marek Grabovský. „Řekl bych, že to je jedna z nejlepších v historii značky,“ uvedl v příspěvku.

Tradiční slogan Radegastu doprovází ještě doplňkový „Ke správným rozhodnutím musíš dozrát“. To svým způsobem platí i pro samotné pivo Ratar, které je se svými padesáti stupni hořkosti z tohoto ohledu tím nejvýraznějším ze sortimentu pivovaru, jenž letos slaví padesát let své existence. Na trhu je široce dostupný od letošního května, od června se pak objevuje i jeho čepovaná varianta.