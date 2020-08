Alternativní festival kreativity a hudby, který loni navštívilo takřka 80 tisíc lidí proběhne letos místo v nevadské poušti v několika virtuálních světech.

Pandemie koronaviru a obavy o zdraví návštěvníků dolehla i na věhlasný alternativní festival Burning Man, který je každoročně pořádán už od roku 1986. Letošní ročník se neuskuteční v poušti Black Rock na severozápadě amerického státu Nevada, kde pořadatelé festivalu už dvanáct let budují „dočasné město“ Black Rock City. Místo toho se indie designéři, hudebníci a další umělci budou prezentovat v osmi oficiálních světech nebo univerzech virtuálních reality v období od 30. srpna do 7. září. Chybět nebude ani tradiční spalování více než desetimetrové sochy člověka.

Pro některé světy bude třeba mít brýle pro virtuální realitu, aby se návštěvník mohl procházet ve virtuálním prostředí, kde se kombinují 3D modely vystavených designérských kousků či představení umělců v online přenosu, jako je například The Infinite Playa, nebo The Bridge Experience.

Další umožňují účastnit se akce ve VR prostředí, nebo i přes obrazovky počítačů popřípadě mobilních zařízení. Mezi ty patří třeba BRCvr nebo Multiverse naplněný fotorealistickým ztvárněním Black Rock City s uměleckými instalacemi Honoraria 2020, hudebními pódii i stovkami tematických parků.

Další světy se soustředí především na společenský aspekt festivalu, možnosti setkávat se s jinými lidmi a na chvíli uniknout z vlastní sociální bubliny. K nim patří SparkleVerse představující 2D proklikovou mapu vystoupení, Burn2 odehrávající se ve virtuálním světě Second Life a nebo Build-A-Burn, ručně malovaný svět festivalu, v němž se pohybují postavičky účastníků a objevují se jim chatovací okna podle toho, ke komu se přiblíží.

Virtuální prostředí festivalu bude z většiny zdarma, ale za přístup k některým akcím se platí. Například do SparkleVerse 50 dolarů. Je to dáno i tím, že pořadatele festivalu trápí finanční potíže, protože museli zrušit prodej vstupenek, který začal ještě před vypuknutím pandemie. Jen pro představu – v roce 2018 vyšlo uspořádání festivalu na 48 milionů dolarů a organizátoři měli celoroční příjmy 46 milionů dolarů, z čehož 43 připadalo právě na tržby z prodeje vstupného. Aktuálně mají prý organizátoři desetimilionové rezervy, které by ale mohly vydržet jen do konce roku.

Z tohoto ohledu je zajímavé, že organizátoři odmítli spolupráci se společnostmi, které chtěly virtuální podobu festivalu sponzorovat. Chtějí si udržet pozici alternativního festivalu, kam je možné uniknout z komerčního světa bez toho, aby člověk sledoval reklamy na pódiích a poslouchal sponzorské vzkazy.

Foto: burningman.org