Pilotní projekt věrnostní aplikace obchodního řetězce Albert zatím běží jen v Jihlavě, další města budou pravděpodobně následovat.

Řetězec Albert testuje v několika svých prodejnách v Jihlavě novou věrnostní aplikaci, s níž se snaží zákazníky motivovat ke spotřebě vybraných zdravějších potravin. „V retailu není slevová kartička žádnou novinkou. My se vydali cestou digitální aplikace, díky které inspirujeme naše zákazníky, aby společně s námi naplnili naší strategii ‚jíst lépe, žít lépe‘,“ uvedl Bram Neervoort, chief digital officer ve společnosti Albert. Podle něj je cílem provázat kvalitní výrobky s recepty a inspirovat zákazníky k vaření a přípravě jídel z nejlepších surovin.

Aplikace jim v tom pomáhá výběrem položek a nabídkou receptů. Zákazník musí nejprve vyplnit v krátkém dotazníku, jakým potravinám dává přednost, jakou kuchyni má rád, případně kolik času chce průměrně vaření věnovat. Na základě těchto odpovědí mu pak následně aplikace nabízí přehled všech akčních položek nebo poradí a inspiruje k přípravě receptů, které je možné z vybraných potravin připravit.

Jihlavská „laboratoř“

Doporučení se dále zpřesňují s tím, jak s aplikací nakupuje. Za každých utracených dvě stě korun dostane zákazník do peněženky v aplikaci jeden kredit, který může proměnit v danou slevu. Do odměn zařadil řetězec také celou nabídku BIO a produkty vlastní značky Nature’s Promise.

„Jihlava je pro nás skvělou laboratoří zákaznických preferencí, protože tu máme šest prodejen různých formátů. Díky tomu dokážeme ladit detaily a přidávat nové funkce. Zajímá nás, jak jsou uživatelé spokojeni a jaké preference a vylepšení by v této aplikaci ocenili. Zpětnou vazbu od zákazníků neustále vyhodnocujeme, na základě jejich komentářů i dotazováním,“ říká Bram Neervoort. Aplikace podle zástupců Albertu velice populární. V padesátitisícové Jihlavě si ji stáhlo už přes osm tisíc zákazníků. Více než polovina z nich ji pak využívá podle Albertu pravidelně.

Další města budou následovat

Kvůli úspěšnému pilotnímu projektu by se do konce roku mohla aplikace rozšířit i do dalších měst a prodejen. „Spuštění v dalších městech zatím slibovat zákazníkům nebudeme, až k němu přistoupíme, dozví se to včas. V současné chvíli marketingovou podporu soustředíme na Jihlavu,“ uzavírá Neervoort.

V Jesenici u Prahy zase zkouší řetězec technologii skenování potravin už v průběhu nákupu, k tomu jsou v prodejně ruční skenery s návody, jak zboží načíst pomocí mobilu. Od testu této novinky si slibuje urychlení nákupu pro zákazníky. V uplynulých měsících se také objevily informace, že řetězec plánuje spuštění vlastního e-shopu. Připojil by se tak k jedinému řetězci v onlinu-Tescu. Ovšem koronavirová pandemie dala mezitím křídla projektům jako Rohlik.cz nebo Košík.cz. Řetězec Albert má v České republice aktuálně 316 prodejen. Tržby za rok 2018 dosáhly téměř 53 miliard korun a zaměstnával přes 10500 pracovníků.