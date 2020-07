Na české pole public relations vstupuje nová agentura The Ship.

Nový projekt The Ship vznikl v rámci spolupráci komunikační skupiny Konektor Place a konzultační společnosti CGL, která se specializuje na vládní a parlamentní lobbing. Agenturu společně povedou Daniel Klíma, ředitel CGL, a Petr Pařízek, vedoucí týmu korporátní komunikace v PR.Konektoru. Pařízek bude společně se společností CGL také spolumajitelem agentury The Ship. Dalšími vlastníky pak budou startupový inkubátor First Partners a El Paso Investments, společnost zastřešující inovace v rámci Konektor Place.

The Ship si klade za cíl propojení komunikaci s veřejností a spolupráci s politickou reprezentací. Agentura bude využívat všech komunikačních disciplín, které fungují v digitální demokracii 21. století – od prvků klasického PR přes eventy a přímý kontakt s cílovými skupinami až po práci se sociálními sítěmi nebo influencery.

Politické a mediální prostředí se v posledních letech neustále mění a přináší s sebou i nové postupy v rámci public relations a lobbingu. „Žijeme v digitální demokracii. Dnes už nestačí jenom vydat tiskovou zprávu nebo uspořádat tiskovou konferenci. Kdo chce něčeho dosáhnout, musí umět zacházet se všemi moderními komunikačními kanály,“ komentuje Petr Pařízek, zakladatel a PR Strategist The Ship.

The Ship díky spojení lobbingu, PR a digitální komunikace chce využít všechny komunikační kanály k posílení vlivu svých klientů a pomoci jim neztratit se v mediálním a legislativním prostředí.

„Rolí lobbistů je prosazovat zájmy klientů a zároveň doporučit decision makerům na politické scéně vhodné řešení, které je v souladu s veřejným zájmem. Politici při své práci musí silně brát v úvahu, co se píše v médiích – a v poslední době čím dál tím více i to, co zaznívá ze sociálních sítí,“ vysvětluje Daniel Klíma, zakladatel a PA Strategist agentury The Ship.

„Ať už přijde v dalších týdnech druhá vlna, nebo další rozvolňování, dobrá image bude pro politiky životně důležitá. Pro firmy to znamená příležitost využít síly klasických i sociálních médií k tomu, aby je politici vyslechli a vzali v potaz jejich požadavky,“ dodává Klíma.

Díky partnerství s ostatními agenturami Konektor Place může The Ship pomoci firmám v celé řadě oblastí. Vedle služeb, jako je mediální či politický monitoring, nabídne třeba správu sociálních sítí, na které se specializuje Konektor Social. Součástí Konektor Place je i agentura The Hive, která se zaměřuje na práci s influencery a využívá detailní typologii a archetypy vlivných postav sociálních médií.

„V Konektor Place se dlouhodobě zaměřujeme na propojování kreativity a efektivity. Zásadní je pro nás integrace komunikace a sladění různých kanálů do jednotné komunikační strategie. Rozšíření naší skupiny o public affairs je proto logický vývojový krok – The Ship je dalším stupněm integrace našich služeb,“ dodává Rostislav Starý, spolu s Jaroslavem Duroněm šéf a spolumajitel Konektor Place.