Do termínu 21. výroční konference Forum Media zbývají ještě téměř tři měsíce, pořadatelé však již nyní finišují s přípravou odborného programu. Organizátorům do této chvíle potvrdila účast první dvacítka řečníků, z toho víc než polovina ze zahraničí. Forum Media se také letos rozkročilo z českého trhu i na Slovensko. Spolupořadatelem konference se stal největší slovenský mediální dům News & Media Holding, který je mimo jiné vydavatelem ekonomického týdeníku Trend a dalších více než dvaceti především printových titulů.

Mediální trh bojuje už dlouho s výzvou konkurence, jež tradičním mediálním institucím vyrůstá z online prostředí, v němž pravidla ani etika neplatí, o to úspěšněji však ovlivňuje masy. Mluvit o tom bude i Juan Señor, jehož firma Innovation Media Consulting pomáhá největším mediálním značkám světa nastavovat business modely pro tvorbu zpravodajského obsahu a jeho monetizaci. (Juana ovšem důvěrně znají také návštěvníci festivalu Cannes Lions coby dlouholetého moderátora všech slavnostních ceremoniálů.) Také Michal Teplica, ostřílený mediální a marketingový profesionál, jenž je šéfem slovenského News & Media Holdingu, zasvětí své vystoupení výzvám, kterým vydavatelství tradičního typu v dnešní digitální realitě čelí.

Svět velkého marketingu bude na pódiu Fora Media zastupovat i Timo Lumme, který působí v Mezinárodním olympijském výboru jako Managing Director IOC Television and Marketing Services. Co znamená pro pořadatele olympiády přesun o rok a jak to zamíchá se systémem prodeje práv – otázka nejen pro něj, ale i pro Petra Dvořáka, generálního ředitele České televize, která je i letos hlavním mediálním partnerem konference.

Ben Guerin se jako polovina úspěšného digitálního tandemu Topham Guerin podílel na proměně politické komunikace v Británii, když jejich kampaně založené na memes pomohly v minulých letech s přehledem vyhrát jak Liberální straně, tak Johnsonovým konzervativcům v době, kdy to nikdo nečekal.

Vtipy, memes, satira. Adresná, tvrdá a výstižná. To je slovenská skupina influencerů Zomri. Trojice adminů je fenoménem sociálních médií, sledují je statisíce lidí, citují politici, sdílejí osobnosti. Na Foru Media zkusíme s Bufeťákem, Želvákem a Von Instagramem mluvit o tom, proč je Zomri téměř love brandem, jak chtějí pokračovat dál a proč je jedinou jistotou Zdena Studenková a nejlepším jídlem segedínský guláš.

Z české a slovenské scény přivítá Forum Media například Tomáše Vondráčka, který se zkraje roku proslavil jako Mr. Hackathon, anebo čtveřici sdruženou do iniciativy Milada 70 (Michal Gregorini, Lukáš Válka, Marek Vocel a Ondřej Boháč), která upoutala pozornost multimediální kampaní Zavražděna komunisty. Těšit se můžeme i na vystoupení Milana Šemeláka ze strategicko-kreativní jednotky Unicorn Attacks nebo Sary Boutall, jež na britském trhu vedla masové online kampaně pro veřejné instituce i politická hnutí. Další řečníky oznámí pořadatelé v průběhu srpna. Už teď je ale jisté, že na podzimním Foru Media není možné chybět.