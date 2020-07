Přihlášky do soutěže mladých kreativců do 30 let The Young Guns se mohou posílat již jen do pátku 24. července. Soutěž, kterou organizuje The One Club for Creativity, rovněž představila porotu. Letos ji tvoří 79 kreativců z 32 zemí.

Přihlášky se registrují přes online formulář a přihlásit se může komerční i osobní práce z grafického designu, art direction a copywritingu, architektonického a interiérového designu včetně environmentálního, průmyslového a produktového design, digitálu (UX/UI, experimentální design, web design, aplikace, vývoj her), filmu a animace (motion design, televize, video), módy, typografie a letteringu, ilustrace a fotografie.

Výsledky budou známy na podzim. Vítězové obdrží ikonickou krychli Young Guns, roční členství v One Clubu a stálé členství v síti Young Guns.

Lonští vítězové

Macao Library Week 2018

Agentura: Au Chon Hin + Si Nga Ian

Klient: Instituto Cultural de Macau

Alice

Agentura: Evelyn Bencicova

Klient: osobní projekt

Typeself

Agentura: Northy Chen

Klient: Wieden+Kennedy