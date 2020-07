Už ve čtvrtek (9. července) budou online vyhlášeny reklamní ceny PHNX Tribute, které pořádá AdForum, respektive jeho mateřská společnost Maydream, jež je také vyhlašovatelem Epica Awards.

V porotě PHNX Tribute hodnotilo přes 400 odborníků z reklamního a komunikačního průmyslu a byli v ní i zástupci českého trhu: Lluís Rotger Vidal, zástupce kreativního ředitele v Geometry Prague, a Vladimír Bystrov, spolumajitel agentury Bison & Rose a předseda Etické a smírčí komise APRA.

Termín pro odevzdání přihlášek byl do 15. června, odkdy porota práce hodnotila. Soutěží se v pěti hlavních oblastech: Film, Tisk, Strategie & Technika, Digitál a Design, které jsou rozděleny do celkem 25 kategorií.

Příhláška do soutěže nebyla zpoplatněna.