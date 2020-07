V roce 2014 uvedla Sazka poprvé kampaň na podporu Eurojackpotu. Ač se její koncept dodnes prakticky nezměnil, stále skvěle funguje.

Na podzim roku 2014 Sazka rozšířila své portfolio o další hru a zapojila se do evropské nadnárodní loterie Eurojackpot. Přinesla tak nový impulz na stagnující český loterijní trh. Po boku tradičních her Sazky se stamilionovými výhrami se tentokrát objevila skutečná novinka — jackpoty v hodnotě přes 2,5 miliardy korun, tedy částek, jaké si většina lidí — coby výhru v loterii — do té doby nedokázala představit.

Sny se plní každý pátek

Kampaň, která nový produkt na trhu v září 2014 představila, jej musela odlišit od ostatních loterií, zejména pak od dominantní Sportky, aby nedošlo k vzájemné kanibalizaci. Tehdejší průzkum ukázal, že nadprůměrný zájem o tento typ produktu by měli lidé, kteří běžně nesázejí. Navíc se jako velmi relevantní podle průzkumu ukázal pro mladší generace.

Kreativní a mediální strategie byla tedy určena cílovou skupinou takzvaných young demanding dreamers. Konkrétně generací mužů a žen ve věku od 25 do 40 let, pro niž tradiční portfolio Sazky nebylo již dostatečně lákavé a relevantní. Výhru v loterii vnímají jako cestu k naprosté svobodě a neomezeným možnostem. Sdělení kampaně tedy muselo kopírovat tento insight, bylo třeba potenciálním sázejícím doručit informaci, že jejich sny se teď mohu stát skutečností každý pátek.

Představení nepředstavitelného

Propozice, která dala základ kreativnímu konceptu, byla jasná — nejvyšší výhry na trhu. „Zjistili jsme však, že miliardy přesahují nejen jakékoliv dosavadní jackpoty, ale i hranice naší představivosti. Hledali jsme tedy způsob, jak tento unikát lidem přiblížit,“ vysvětluje za marketing Sazky Roman Kulifaj.

Tak vznikl hlavní pilíř kreativního konceptu: srovnání světa milionářů a miliardářů. Zatímco milionáři se obklopují luxusem, přičemž o svých financích musejí stále rozhodovat a přemýšlet o dalších investicích, miliardáři tohle vše již řešit nemusí.

„Abychom našim zákazníkům mohli tento rozdíl zasvěceně vysvětlit, zrodil se Henri. Charismatický miliardář, který nás se skromností a nadsázkou provází svým světem,“ říká Roman Kulifaj.

V sérii televizních spotů s diváky sdílí příběhy a momenty ze svého života a zve hráče Eurojackpotu do klubu miliardářů. Henri ve všech svých příbězích vystupuje jako sympaťák, který se umí zasmát sám sobě, bez známky arogance nebo domýšlivosti. Bohatství pro něj není spojeno s okázalostí nebo konzumem, představuje pro něj dobrodružství, svobodu, životní změnu a splněné sny.

Nálada a tón spotů reflektuje další zjištění z průzkumu, a to, že cílová skupina se považuje za Evropany preferující „západní“ značky. Tomu odpovídá i filmové ladění vyzdvihující eleganci, dobrý vkus a styl.

Růst bez kanibalizace

Eurojackpot se krátce po svém uvedení na trh — především díky kampani (rok po spuštění v ČR ji převzal také slovenský Tipos) — stal z pohledu tržeb dvojkou mezi číselnými loteriemi. Od začátku roku 2015 do konce roku 2019 vzrostly tržby Eurojackpotu o 70 procent. Za šest let trvání kampaně se povedlo vybudovat brand s dvoumiliardovým obratem, a to vše bez kanibalizace hlavní loterie Sportky, která meziročně stále roste (o jednotky procent).

Podpořená znalost značky dosáhla podle průzkumu Kantaru (leden 2020) 74 procent u celkové populace starší 18 let a u hráčů loterií dokonce 97 procent. U dalšího produktu Sazky, loterie Sportka, dosahuje podpořená znalost 95 respektive 99 procent.

Společnost Sazka rovněž vytvořila v roce 2018 koncept Českých pátků, což je doplňková hra Eurojackpotu určená pouze českým sázejícím. Díky této hře rostou tržby Eurojackpotu v ČR rychleji než v okolních zemích, a to i v době nízkých jack­potů. Když je v rámci losování zařazena propozice Český pátek, roste podíl Sazky v konsorciu Eurojackpotu o 50 procent — ze dvou na tři procenta a více. Z pohledu růstu je Sazka pak zejména díky Českým pátkům na čtvrtém místě z celkem 18 zemí provozujících loterii Eurojackpot.

















Poslední kampaň Eurojackpotu se natáčela v Karbiku ve spolupráci s Armada Films a režisérem Tomášem Řehořkem.

Společnost Sazka je partnerem 30. vydání časopisu Marketing & Media