Společnost Makro Cash & Carry minulý týden představila nový koncept oddělení masa.

První přestavěná sekce je v průhonické prodejně. Nová podoba by měla podle slov šéfky komunikace společnosti Romany Nydrle odrážet současné trendy v prezentaci čerstvého masa a lépe odpovídat zákaznickému vnímání. To by měla podtrhnout i nova logika rozmístění sortimentu. „Větší prostor získaly i výrobky pod vlastní značkou, kde kontrolujeme celý dodavatelský řetězec,“ říká Romana Nydrle a dodává: „S novou podobou nám pomáhali experti na prodej čerstvého masa z mateřské společnosti Metro včetně kolegů z International Trading Office z Rotterdamu (mezinárodní nákupní platforma Metro AG). Design vznikal interně za podpory agentury Leo Burnett.“ Nový koncept bude postupně realizován ve všech 13 velkoobchodech Makro.



















Minulý týden byly rovněž zveřejněny výsledky nového průzkumu, který mapuje spotřebitelské chování Čechů s ohledem na nákup masa a masných výrobků. Z dat agentury Skála a Šulc vyplývá, že 20 procent dotázaných očekává, že svou spotřebu masa a masných výrobků sníží. Jen menšina tak učiní z finančních důvodů. Z výzkumu je rovněž patrný generační posun: celkem 27 procent respondentů chce snížit spotřebu masa kvůli zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, avšak v nejmladší generaci Z je to dokonce 50 procent.

Více informací a infografiku z výzkumu najdete v příštím vydání MAM.