Skončil červen. Měsíc, který je zvlášť v anglosaském světě označován za měsíc hrdosti (Pride Month) s odkazem na Stonewallské nepokoje. Ty odstartovaly 28. června 1969 u newyorského klubu Stonewall na protest proti policejní brutalitě vůči LGBT+ minoritě. Právě tyto protesty začaly boj queer komunity za rovná práva a každoroční pochody hrdosti Pride, které se od roku 1970 z USA postupně rozšířily do celého světa. Letos je tedy jejich 50. výročí. A každý ho oslavil po svém.

Například Google uctil konec měsíce (během kterého prakticky všechny firmy na znamení podpory LGBT+ komunity přidávají barvy duhy do svých log i marketingových kampaní, aby na to po zbytek roku nemusely myslet) slavnostní změnou takzvaného Doodle, jenž zdobí hlavní stránku vyhledávače. Vykreslil v něm Marshu P. Johnson, která patřila mezi tu skupinu lidí protestujících u klubu Stonewall i v dalších letech. Marsha – trans Afroameričanka a aktivistka – bojovala za stejná práva pro queer komunitu a spolu se Sylvií Riverou založila iniciativu STAR, která dodnes pomáhá nejen trans osobám. Byla také první, kdo otevřel domov pro LGBT+ děti, které skončily na ulici.

V Česku se to ale vzalo přesně z opačného konce. Do DVTV se proti cílům iniciativy Manželství pro všechny a „netolerantním“ aktivistům přišla vymezit někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, která vytvořila Unii rodinných advokátů, aby se mohla postavit do jejího čela s misí bránit tradiční rodinu. Na tu se zaměřila poté, co si před dvěma lety na Facebooku udělala mezi fanoušky průzkum, v němž jí vyšlo, že dvě třetiny lidí chtějí, aby měli registrovaní partneři stejná práva, ale 90 procent z nich odmítá, aby se svazku říkalo manželství. Asi nemá cenu exministryni vysvětlovat, jak má vypadat reprezentativní průzkum. Ona stejně tvrdí, že na jejím názoru se nic nezmění. Místo rady sociologů vyslechla radu lingvisty, aby se manželství pro stejnopohlavní páry říkalo soudružství, soumužství nebo souženství.

Soudružství se ale může líbit asi jen někdejší soudružce Kovářové, která chce slovo manželství bránit pro svazek muže a ženy „jako svatý grál“. To trochu hapruje s tím, když kritici manželství pro všechny ve svých komunikačních kampaních tvrdí, že na slovech nezáleží, a tak se nemají tolik hnát za oním manželstvím. Jenže praxe ukázala, že na slovech záleží – shodou okolností 30. června se v Brně provalilo, že v žádostech o přidělování pronájmu obecních bytů je registrované partnerství postavené na rovinu manželství. Žadatelům to začalo vadit, protože podle nich přeci nemohou mít registrovaní stejné požadavky a práva jako manželé.

Možná by paní Kolářové a jím podobným pomohlo, aby si pustili pár reklamních kampaní koncernu Procter & Gamble, jehož kosmetické, hygienické či čisticí prostředky určitě používají. Ten se za rovné manželství pro všechny postavil už před šesti lety a dál ve svých videích ukazuje, jaké to je, když se někdo jako Marsha P. Johnson potká s někým, jako je Daniela Kolářová.

Foto: iStock