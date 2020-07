Touto dobou už měl do kin vtrhnout další hit s Tomem Cruisem v hlavní roli. Pro tentokrát nešlo o další film ze série Mission: Impossible, ale o pokračování Top Gun. Jenže on se jeho vstup na stříbrná plátna kvůli pandemii koronaviru ve výsledku ukázal jako opravdu nesplnitelná mise. Celá letní sezóna se tváří jako nesplnitelná mise.

Kina byla dlouhé měsíce zavřená po celém světě. A kde se otevírají, tam to s návštěvností vázne. Stačí se podívat na čísla. V Česku během víkendu 29. týdne loňského roku utržilo pět nejnavštěvovanějších filmů celkem skoro 24 milionů korun. Čtyři z pěti filmů byly americké produkce a šlo o letní hity jako Lví král, Spider-Man, Tajný život mazlíčků 2 nebo horor Anabelle 3. Doplňovala ho německá komedie Bez věcí nad věcí!.

Ten samý víkend letos? Tržby dohromady nedaly ani polovinu loňského výsledku a jen lehce přesáhly 11 milionů korun. S tím by je hravě strčila do kapsy loňská jednička Lví král. Letos jsou v Top 5 dva české filmy – i čtyři týdny od premiéry nejúspěšnější 3Bobule a dokument V síti ve verzi pro dospělé. Doplňuje je německá komedie Téměř dokonalá tajemství a dva americké animované snímky Scoob! a Frčíme. Poslední jmenovaný film se v první pětce udržel dokonce i dvacet týdnů od premiéry.

Výsledky amerických kin nejsou o moc lepší. Tam se od začátku roku zatím prodalo celkem 316 milionů lístků a filmy v kinech utržily necelé tři miliardy dolarů. Za necelých prvních sedm měsíců roku se tak kina v USA dostala na zhruba čtvrtinu loňských celoročních výsledků. Nejúspěšnějším filmem víkendu je hororové drama Relic, které utržilo 164 tisíc dolarů. Loni byl o stejném víkendu nejúspěšnější Lví král s více než 191 miliony dolarů. Šlo sice o premiérový víkend, ale třeba Spider-Man Homecoming byl loni tou dobou v distribuci už třetí týden, stejně jako letos Relic, ale jeho víkendové tržby stále přesahovaly 21 milionů korun.

Čínská kina, která po USA představují druhý nejsilnější trh světa, se teprve teď postupně otevírají. Po přibližně šesti měsících.

Studia prostě nechtějí své blockbustery aktuálně pouštět do kin. Vadí jim uzavírky i předpoklad, že se mnoho lidí do kina raději nevydá kvůli obavám z nákazy koronavirem. Ono to ale celé může být jako ten klasický hlavolam se slepicí a vejcem. Co bylo dřív? Nižší návštěvnost nebo odkládání premiér letních blockbusterů? Lidé by totiž možná do kin rádi přišli, kdyby ale ovšem bylo na co jít.

Studia a distributoři se bojí nižších tržeb, a tak s premiérami čekají na „lepší časy“. Možná si ale ve výsledku šlapou po štěstí. Čím déle budou kinosály bez velkých novinek, které lidi přitáhnou, tím méně kin ve výsledku zůstane otevřených. Ani velké řetězce kinosálů nemusí dlouho vydržet situaci, kdy jim tržby klesnou o desítky procent. Během následujících měsíců se mají také podle ekonomů v Česku i ve světě teprve opravdu projevit hospodářské dopady pandemie. Lidé si pak možná nákup drahých lístků do kina o to více rozmyslí. A když studia nedosáhnou ani na tržby, které si slibují s filmovými odsuny, jaký dopad to bude mít na vznik bluckbusterů dalších let? Nevznikne tak Mission: Impossible pro celý filmový průmysl a s tím spojený marketing?

