Agentuře Ogilvy se podařilo doslova zpeněžit vzduch. Pro značku Glade vymyslela úplně nový reklamní nosič.

Stále více spotřebitelů nakupuje na internetu. S rostoucí oblibou online nakupování ale ubývá zákazníků, které můžete samplingem či jinou aktivací zasáhnout přímo osobně v kamenné prodejně. A je prakticky nemožné je oslovit například novou vůní osvěžovače vzduchu. Online si zákazník totiž nemůže přivonět k testeru v regále. Ledaže byste vymysleli nové médium, které by se dostalo až do domovů potenciálních zákazníků. Agentura Ogilvy Chicago pro značku Glade (S. C. Johnson) přesně tohle v roce 2019 vytvořila.

NEPOTŘEBNÉ VÝHODOU

Známe je všichni. Vzduchem nafouknuté polštářky, které se v našich zásilkách z e-shopů starají o to, aby zboží dorazilo bez újmy. K ničemu se nehodí, navíc je před recyklací musíte všechny popraskat. Jenže o to právě jde!

Tyto nezajímavé výplně balíků se staly cenným reklamním nosičem, když v sobě schovaly novou vůni osvěžovače, poskytly spotřebitelům smyslový zážitek a hned je nasměrovaly do online obchodu, v němž si mohli produkt pořídit.

Denně e-shopy rozesílají průměrně miliony balíků, to znamená, že (teoreticky) zde existuje stejný počet příležitostí k rozšíření vůně. Značka Glade si z toho ukrojila alespoň objednávky, které odesílal Walmart. Tento řetězec to také nemá v současné době jednoduché. Rostoucí síla e-commerce a talk Amazonu jej nutí horečnatě měnit svůj byznys. Partnerství Glade s Walmart.com tak bylo výhodné pro obě strany. Glade se podařilo zasáhnout ty nakupující, u nichž bylo pravděpodobnější, že by si osvěžovač vzduchu pořídili, Walmartu se pak v kategorii zvýšily prodeje a současně svým zákazníkům dopřál příjemný zážitek.











OSLOVENÍ INFLUENCERŮ

S pomocí Walmartu agentura odesílala klíčovým zákazníkům balíky s výplňovými polštářky, v nichž byl voňavý vzduch a které nesly označení „Scent by Glade“. Zasáhla tak relevantní influencery a překvapila je zásilkou plnou vůně. Svou nečekanou zkušenost s neobvyklým samplingem pak influenceři sdíleli se svými sledujícími a zvali je, aby využili slevovou akci na novou vůni mandarinka a mimosa od Glade. Na každém polštářku byl čárový kód, po jeho naskenování telefonem, byl uživatel hned přesměrován k nákupu. Zboží se dalo pořídit na dva kliky.

ZÁJEM Z TRHU

V prvních čtyřech týdnech bylo dosaženo více než 11 milionů impresí. V průběhu prvního týdne po uvedení e-commerce kanály Walmartu zaznamenaly 83procentní nárůst prodejů zmíněné vůně osvěžovače. Tato akce nejen že vyvolala mediální ohlas, ale také přitáhla pozornost a zájem profesionálů z oboru a marketingových odborníků. Logistické a přepravní společnosti projevily zájem o partnerství a účast na nově objeveném reklamním médiu. Agentura Ogilvy jednoduchou, analogovou inovací rozvoněla digitální transakci a vlastně zpeněžila vzduch.

Kampaň získala stříbrného lva v kategorii Direct a bronzového a zlatého lva v kategorii Media na Cannes Lions v roce 2019.

