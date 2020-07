Ačkoliv jeden z největších inzerentů světa, koncern Unilever zastavil do konce letošního roku inzerci na sociálních sítích na americkém trhu, nemá to nic společného s nynějším bojkotem Facebooku a iniciativou Stop Hate for Profit, k níž se přidalo už na 400 firem.

„Nejsme součástí bojkotu Facebooku, vztah, jaký máme se všemi sociálními sítěmi, je skutečně dlouhodobý,“ uvedla Aline Santos, viceprezidentka pro marketing ve skupině Unilever. Rozhodnutí její firmy pozastavit a přehodnotit investice do tohoto typu inzerce podle ní souvisí hlavně s nadcházejícími prezidentskými volbami v USA.

„Nechceme aby se naše značky staly součástí velmi toxických konverzací, které budou probíhat na zdech profilů a skupin sociálních sítí. Nejde o nic konkrétního pro tu či onu společnost. Prostě nechceme, aby se naše značky objevovaly v toxickém prostředí,“ prohlásila pro server The Drum.

Bojkotu Aline Santos podporu nevyjádřila. Spíše apelovala na firmy a značky, aby se společnostmi jako je Facebook spolupracovaly ve snaze bojovat s nenávistnými projevy a na postupném vylepšování pravidel fungování sociálních sítí.

„Skutečně jsme se zapojili do jednání s hráči na poli sociálních médií, neděláme to aktivistickým způsobem, nebojujeme s nimi, ani na ně nekřičíme. Jsme v opravdovém jádru diskusí uvnitř všech těchto společností,“ uzavřela Santos s tím, že tímto způsobem se docílí změn.