Desítky společností z nejrůznějších oborů zahájily bojkot Facebooku. Zrušením reklamních kampaní připravily firmu o více něž sedm miliard dolarů.

Do kampaně „Stop Hate for Profit“ (Zastavme nenávist pro zisk), ke které vyzvalo několik organizací bojující za lidská práva, se zapojila celá řada agentur a firem.

Přehled firem, které bojkotují Facebook Starbucks

Unilever

Verizon

Coca-Cola

Honda

The North Face

Hershey’s

Diageo

Pepsi

Verizon Communications

Levi Strauss & Co

Diamond Foundry

Patagonia

Ben & Jerry’s

Viber

REI

Upwork

Eileen Fisher

Mozilla

Birchbox

Eddie Bauer

Magnolia Pictures

Dashlane

TalkSpace

LendingClub

Liquor

IPG

Kvůli bojkotu se akcie Facebooku koncem týdne propadly o 8,3 %.

Facebook by se navíc brzy mohl dostat do křížku i s největším globálním inzerentem, jímž je koncern Procter & Gamble. Během týden trvajícího virtuálního festivalu kreativity Lions Live to naznačil vlivný marketingový šéf P&G Marc Pritchard. Při svém vystoupení představil konkrétní kroky, které P&G začalo dělat pro zvýraznění zodpovědného podnikání, najímání lidí i marketingu.

„Procter & Gamble má jako největší světový inzerent široký dosah a s tím spojenou zodpovědnost za to, abychom jednali. Pro naše značky jsme vytvořili základní klíčové body, které by mohly inspirovat i další firmy,“ uvedl Pritchard. „Nebudeme inzerovat nikde, kde se podporuje nebo objevuje obsah, jenž je podle nás nenávistný, diskriminační nebo pomlouvačný. Svoboda slova je právo, ale zdvořilost je naší odpovědností. S poskytovateli médií a platforem pracujeme na systematických změnách. Pokud dojdeme k tomu, že něco neodpovídá našim standardům, budeme jednat. Včetně toho, že zastavíme spolupráci, stáhneme inzerci,“ prohlásil důrazně.

Jeho vystoupení vyvolalo spekulace, že by toto upozornění mohlo být vzkazem i pro Facebook. Na doplňující otázky médií pak Marc Pritchard odpověděl, že pokud P&G dojde k tomu, že jeho standardům neodpovídají praktiky Facebooku, rozvázání spolupráce nevylučuje.

Od Facebooku už se odchází

Facebook má totiž problém s tím, že nezvládá omezit šíření nenávistné rétoriky na svých sítích, kam se vedle stejnojmenné platformy počítá například i Instagram. Facebook navíc odmítl regulovat lživé a zavádějící politické reklamy. Na rozdíl od Twitteru ani neskrývá podobné přípěvky například od amerického prezidenta Donalda Trumpa a ani k nim nepřidává povysvětlení kontextu či odkaz, jenž je uvádí na pravou míru.

K zastavení reklamních kampaní na největší sociální síti světa už vyzvalo v rámci protestů, které stále probíhají v USA i jinde po světě, už vyzvalo šest organizací, mezi nimiž jsou Anti-Defamation League či NAACP. K zastavení spolupráce s Facebookuem už se odhodlala Coca-Cola, Honda, technologická společnost Viber, výrobci outdoorového vybavení The North Face, Patagonia či koncern Unilever vlastněný producent zmrzliny Ben & Jerry’s.

V den výročí Juneteenth oslavujícím konec otrokářství v USA, stáhla 19. června veškerý marketingový obsah z Facebooku kosmeticko-farmaceutická skupina GlaxoSmithKline (GSK). „Teď s Facebookem aktivně pracujeme na tom, abychom dál pokračovali správným směrem. A týká se to celého ekosystému, ať už jde o partnery jako je Facebook či Google, nebo naše agentury,“ uvedla během Lions Live marketingová ředitelka GSK Tamara Rogersová.

Kdyby se k obdobnému kroku odhodlal i P&G, nebylo by to poprvé. Například v roce 2017 koncern stáhl svou inzerci z videoportálu YouTube, než pak společně vytvořili bezpečné kanály a podobně. Ve stejnou dobu také rozhodnutí Pritcharda prověřit kontrakty s agenturami zamávalo celým komunikačním průmyslem. Tehdy prohlásil, že fungování celého mediálního dodavatelského řetězce je „přinejmenším zakalené a přinejhorším podvodné“. Následný audit kontraktů a jejich přepsání k větší transparentnosti nakupování médiálního prostoru a vztahů s médii. Změny, s nimiž Pritchard začal, se pak rozšířily do celého oboru.

Foto: Cannes Lions