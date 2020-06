Na první pohled působí jako práce někoho z vlády. Žádné ministerstvo se k němu ale nehlásí a všechna redakci MAM popřela jeho autorství. Řeč je o dokumentu nazvaném Návrh opatření pro stabilizaci mediálního průmyslu, který se minulý týden dostal do rukou novinářů.

V Návrhu souhrnných opatření pro stabilizaci mediálního průmyslu, který má týdeník MAM k dispozici, se hovoří o sumě 2,3 miliardy korun, která by měla být utracena napříč mediatypy. Nejvíce by mělo připadnout vydavatelům „periodického denního tisku“, a to 1,1 miliardy korun. Televize by si měly přilepšit o 700 milionů a rádia o 300 milionů. Na segment venkovní reklamy se také pamatuje, a to částkou 200 milionů korun (a rovněž odpuštěním nájemného od veřejných institucí). Objem státem proinzerovaných peněz by přitom měl být odstupňován podle tržeb jednotlivých mediálních domů. Zarážející na dokumentu je fakt, že v případě tištěných médií počítá návrh s pomocí pouze pro vydavatele deníků.

Od nás to není, ale…

Podíl na vzniku zmiňovaného dokumentu striktně popírají všechna ministerstva, včetně kultury. To podle svého vyjádření teprve návrh pomoci mediálnímu sektoru připravuje. Až bude návrh hotov, pak ho podle mluvčí Michaely Lagronové úřad představí médiím, s jejichž vedením je také připraveno o něm jednat. Schvalovat ho bude i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a proběhne notifikace Evropské komise.

Reakce hráčů na trhu

Aleše Zavoral, ředitel vydavatelství A11

S vydavatelstvím A 11 nikdo nejednal a informace, že se něco takového chystá jsme se dozvěděli z medií. Krizi jsou zasažena úplně všechna média. Inzerce klesla v nejhorších týdnech na naprosté minimum. Pokud stát bude rozdělovat nějakou pomoc, tak je nepřijatelné, aby byla jen pro nějakou vybranou skupinu zpravodajských a publicistických médií a pro jiné ne. Takový krok by zásadním způsobem narušil postavení vydavatelů na trhu a řadu z nich by ohrožoval existenčně. Všechna soukromá média byla zasažena poklesem inzerce. Pokud má mít nějakou váhu zpravodajství, pak zas není logické to uzavřít jen na deníky. Existují i další periodika, která podávají zpravodajství obyvatelům a také nepochybně informovaly o koronaviru. My vydáváme přes 30 zpravodajských tištěných lokálních titulů. I přes nepříznivé podmínky způsobené nouzovým stavem všechny tituly vycházely a poctivě informovaly o situaci a pomoci pro nejzranitelnější skupiny v malých městech a obcích.

Výkonný ředitel Unie vydavatelů Unie vydavatelů Václav Mach

S Unií nikdo nejednal, jednali zřejmě s vydavateli. V Unii budeme podporovat transparentní a plošnou dohodu pro všechny hráče na trhu, což by bylo nejlepší ve formě dočasného snížení DPH z deseti na pět procent. A zvolit podobný model jako v Německu nebo Rakousku. Je to nejtransparentnější forma pomoci, není diskriminační. Ideální by bylo DPH do konce roku odpustit, ale to nebude politicky průchozí. Například v Rakousku budou 30. června schvalovat vládní podporu vydavatelským domům. Šyýcaři a Dánové v rámci státní inzertní kampaně podpoří média, která prokazatelně propadla.

Generální ředitelka Burda International CZ Petra Fundová

Víme, že existovala pracovní skupina, ale nebyli jsme jejími členy. I když patříme mezi 10 největších vydavatelů. Věříme, že návrh, který vyšel v médiích, není finální řešení, snad se o tom bude veřejně jednat. Bylo by správné, aby se podpora rozdělila podle klíče, který bychom na Unii probrali a schválili. V současném stavu by to znamenalo konkurenční výhodu pro, ty kdo by na podporu dosáhli. Proč jen periodický denní tisk? Také jsme informovali o opatřeních.

Markéta Fianová, tajemnice Asociace komerčních televizí

Reklamní trh je probíhající krizí silně zasažen, což významně snižuje příjmy mediálních domů a v řadě případů ohrožuje samotnou jejich existenci. S ohledem na důležitou roli médií v demokratické společnosti věříme, že podpora jejich plurality je klíčová priorita i pro Českou republiku. Aktuálně se tedy snažíme hledat inspiraci pro podporu mediálního trhu v jiných sektorech, nebo i zahraničí,” uvedla tajemnice Asociace komerčních televizí (AKTV) Markéta Fianová. AKTV vidí příklad rychlé a efektivní podpory médií v Dánsku, jehož postup už byl posvěcen i Evropskou komisí. Jako další možnost podpory mediálního průmyslu se podle Asociace nabízejí různé formy daňových zvýhodnění, anebo standardně hrazené informační kampaně, které například komerční TV vysílatelé v uplynulých měsících vysílali zdarma.