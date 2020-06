Mezinárodní soutěž marketingu, komunikace a kreativity Epica Awards otevírá letošní ročník. Reklamní a PR agentury, designerská studia, produkční a mediální společnosti i jednotliví kreativci mohou přihlašovat své práce od středy 1. července.

„Early birds“ přihlášky se slevou 100 eur budou přijímány do 31. srpna. Regulérní přihlášky se pak budou moci odevzdávat od 1. září do 2. října. Finalisté budou zveřejněni 10. listopadu a vítězové o deset dní později 20. listopadu. Epica Awards se udělují od roku 1987 a nejlepší práce vybírá porota složená z více než dvou set zástupců odborného tisku.

Soutěžit se bude celkem ve 27 kategoriích a uděleno bude několik Grand Prix. Do dramaturgie Epicy zasáhla také koronavirová pandemie. „Pro práce související s pandemií jsme vytvořili speciální kategorii a všechny příjmy z přihlášek věnujeme nadacím pro pracovníky ve zdravotnictví. Brzy budeme moci sdělit více novinek,“ uvedl pro MAM Mark Tugate, šéf soutěže a rovněž jeden z řečníků říjnové konference Forum Media (rozhovor s ním si můžete přečíst v MAM 26/2020 vycházejícím v pondělí 29. července).

Držiteli loňské Grand Prix je v kategorii Film společnost Daimler AG za kampaň „Mercedes-Benz – Betha Benz“, v kategorii Tisk zvítězila kampaň „Without the Whole Picture“ od švédské agentury Åkestam Holst pro noviny Expressen a síť trafik Pressbyrån. Digitální kategorii vyhrála Ogilvy Germany za kampaň „No Need To Fly – Around the World In Germany“ pro Deutsche Bahn. Design Grand Prix putovala do Tel Avivu prodejci nábytku Ikea za „ThisAbles“. „Alternativní“ Grand Prix dostala kampaň „Parisian Rendezvous“ od Wunderman Thompson Paris a „zodpovědnou“ Grand Prix si odnesla agentura McCann New York za kampaň „Changing the Game“ pro Microsoft. Nejleší PR kampaní (loni nová kategorie) se stala „The Tampon Book“ pro The Female Company od Scholz & Friends Berlin.