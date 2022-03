Je pátek ráno po vypuknutí invaze na Ukrajinu. Geopolitiku moc neřeším, přijde mi vždy nejdůležitější snažit se postarat a pomoci obyčejným lidem, kteří jsou postiženi mocenskými boji, ať už se konflikty dějí kdekoliv.

Jako tomu bylo u covidu a tornáda na Moravě, během hodin se spouštějí sbírky a sociální média reagují (#ThoughtsAndPrayers kroutí končetinami, ale chápu, že každý se snaží pomoci jak může). Technologická scéna jako vždy zareaguje pružně — jednotlivé startupy a technologické neziskovky buď končí své obchody v Rusku, dělají řešení na klíč (jako například Česko.

Digital a jejich rozcestník pomoci). Já na to vše obdivně koukám a přemýšlím, jak nejlépe zareagovat, aby to na jednu stranu nebylo plytké a jenom další z mnoha hezkých vizuálů bez obsahu, a zároveň to bylo napojené na to co miluju — propojení historie a technologií. Možná to bylo tím, že jsme se s přítelem zrovna dodívali na Imitation Game (a já Turingovu práci dlouhodobě obdivuji), tak měl člověk v žilách takové zdravé odhodlání, ale během sekundy mi problesko „krucipísek, musíme udělat odboj. Prostě digitální partyzány“.

Začalo to upravenou grafikou Lorda Kitchenera, který vyzývá komunitu k zapojení do Technology Resistance. Postuju. V ten moment nevím, jak to bude vypadat, ale přijde mi důležité dát dohromady ty správné lidi. Nejdřív deset kamarád, co se oťukávají na Signalu. Během pár desítek hodin je z toho přes sto dobrovolníků, kteří se kategorizují do tří táborů: 1) Edukace veřejnosti 2) IT sbírka pro uprchlíky a 3) Enigmatické IT solutions.

Edukace je prostá. Vysvětlit lidem, že jejich data mají hodnotu. Že jejich geolokace sakra někoho bude zajímat. Že hackerům nezáleží na geopolitických hranicích, že velká část války se odehraje online, a tím pádem se musíme umět online bránit. Obratem vyrábíme grafiky, jak demystifikační („Jak funguje Starlink?“) tak pomocné (Google nabízí podporu v rámci založení Workspaces pro komunity zdarma, Tomáš Mikolov a Josef Urban dávají dohromady za CIIRC inzerát, jak pomoci ukrajinským AI vědcům), tak informační („Tipy jak se bezpečně pohybovat na internetu“). Komunikujeme s ukrajinskou AI komunitou, předáváme informace, vylepujeme plakáty do vlaků a na nádraží, aby uprchlíci měli základní digitální osvětu.

Hardwarová sbírka začíná punkově v Železné Kouli a díky Strejdovi Radarovi, hlavnímu tělocvikáři, tam už v neděli večer začínáme se sbírkou. O týden později už jsme díky partnerům skoro v celé ČR a expandujeme na Slovensko, sbíráme desítky a stovky tabletů, počítačů, a telefonů, a stovky powerbank a dokonce i nějaké solární panely a generátory posíláme na frontu na vytvoření technologického zázemí na místě. No a IT solutions? Propojujeme vývojáře na zajímavé projekty, kde mohou pomoci, a také si trochu hrajeme. Lovíme hackery, eticky hackujeme, informujeme o phishing scamech a monitorujeme kyberprostor.

Suma sumárum — osvojení technologií bylo vždy klíčové pro strategickou výhodu (nejen) ve válce. Informace jsou a byly nad zlato. Miliony obyčejných lidí teď musí pryč z domovů. Nezajímá mě politika — zajímá mě, jak stmelit technologickou komunitu a vybudovat takovou Batmanovsko-Rychlošípácko-partyzánskou komunitu, která bude bránit slabší, vzdělávat je, shánět jim hardware aby se mohli zaintegrovat do společnosti, a dát jim do ruky pazourek, který jim v té naší digitální savaně pomůže přežít