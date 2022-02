Jak kontaktovat influencery a jednat s nimi o spolupráci radí ve svém komentáři André Kohout, spolumajitel obchodu Za5dvanáct a sales manager Ecomail.cz.

Udělal jsem si malý průzkum mezi influencery a došel jsem k zajímavým závěrům. První z nich: Influenceři jsou také obyčejní lidé. Většinu svého času věnují tomu, co je živí, ať už jde o sport, hudbu, focení, psaní nebo točení videí či podcastů. Také tráví čas komunikací s fanoušky a v neposlední řadě svými závazky v rámci již domluvených spoluprací. A to nemluvím o volném čase nebo rodině. Často jsou na vše sami. K tomu všemu přičtěte počet konkurenčních nabídek, který se může vyšplhat i ke dvou desítkám týdně. Kolik času jim může zbýt na domluvu nových spoluprací?

Přesto se podle všeho influenceři snaží odpovědět co nejdříve. Ale ne každý preferuje jednat o spolupráci přímo přes „direct“ zprávy na Instagramu. „Snažím sa reagovať čo najrýchlejšie, avšak veľakrát hrá proti mne to, že firmy ma kontaktujú do directu na Instagrame, kde sa bohužiaľ správa môže stratiť. Preto preferujem email, ktorý mám uvedený v bio, a tým sa celková responzivita zvyšuje. U mňa je reakcia na ponuku v e-mail do max. troch pracovných dní,” uvedla ke komunikaci s firmami Veronika Beskydiarová, amatérská kuchařka a aktuální vítězka soutěže MasterChef s 91,8 tisíci sledujícími na Instagramu.

Barter nebo cash?

Že peníze zvítězí nad barterem? Nemusí to být úplně pravda. Většina influencerů se shoduje na tom, že se musí hlavně ztotožnit s firmou či daným produktem. „Pokud se mi firma nelíbí, tak je mi jedno, jestli je to placený nebo barter. Když mě značka baví, tak to situaci taky nemění, protože ráda podpořím,“ odpověděla na otázku povahy spolupráce Dominika Poklunková, pražská lifestyle influencerka a blogerka s 94,7 tisíci sledujícími na Instagramu. „Mám většinou klienty, které znám dlouho a s jejich produkty žiju, navíc to barterové plnění bývá většinou ve finálu vyšší než případné finanční ohodnocení,“ dodal Tomáš Třeštík, úspěšný pražský fotograf se 42,1 tisíci sledujícími na Instagramu. Influencery tedy rovněž zajímá celková hodnota spolupráce.

Jak na to

Pečlivě vybírejte, protože výběr vhodného influencera je klíčem nejen k úspěšné domluvě, ale i k požadovaným výsledkům. Zjistěte, jakou formu komunikace nebo spolupráce preferuje, zda se mu se svým produktem trefíte do vkusu. Buďte ve své nabídce co nejvíce konkrétní. Mějte trpělivost a dobře plánujte. Influenceři nemají času nazbyt. Začněte s komunikací včas, abyste nepropásli termíny, které chcete při spolupráci dodržet.