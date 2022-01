Mottem loňských cen BEA World bylo „Welcome to the New Stage“, což dobře vystihuje podstatu ročníku 2021, který se co do objemu přihlášených projektů vyrovnal předcovidovým časům.

O ocenění se ucházelo téměř 300 eventů od 79 agentur z 27 zemí celého světa. V obrovské konkurenci těch nejlepších kreativních eventů se na shortlist z České republiky probojoval projekt XLABu s Happenee a Foxhunters.

Ve světle aktuální covidové situace se zdá být neuvěřitelné, že vítězný projekt německé agentury DO IT! GmbH se uskutečnil coby live event pro 20 000 lidí. Celkově však mezi vítězi letošních BEA figurovalo nečekané množství fyzických akcí. Zatímco český eventový byznys se podobného oživení nedočkal, světové agentury ukázaly, že i během pandemie je možné live eventy bezpečně pořádat.

Je k tomu samozřejmě třeba kromě legislativních opatření také vůle na straně klienta. V mnoha zemích by živé akce teoreticky pořádat šly, korporáty i menší společnosti raději obrací svoji pozornost k digitálnímu nebo hybridnímu řešení. Tento trend se dá předpokládat zcela jistě ještě během zimy a následujícího jara. Obdobná situace je na americkém trhu, kde XLAB působí a kde máme všechny poptávky na rok 2022 jen na virtuální řešení. Vysvětlení je jednoduché, celosvětově působící firmy nechtějí vstupovat do rizika velkých logistických nákladů spojených s organizací live eventu, který by se na poslední chvíli musel zrušit. Virtuální event navíc nabízí nespornou finanční úsporu, hlavně v cestovních nákladech. S cestováním je ale spojeno také další zásadní téma, které rezonovalo i během letošních BEA ocenění, a to je udržitelnost.

Jako trend pro následující období jednoznačně vnímáme ještě další posun, a to z virtuálních na hybridní eventy. Takzvané distribuované řešení bylo podstatou i našeho shortlistovaného eventu pro AXIS Communications. Jedná se o digitální spojení několika fyzicky oddělených eventů a lokací. V podstatě se lidé schází fyzicky v menších skupinkách bez potřeby dalekého cestování a my je digitálně propojujeme v našem studiu, případně v dalších studiích různě po světě, napříč světovými pásmy včetně simultánního překladu.

A zatímco v českém prostředí transformujeme live eventy na virtuály a virtuály na hybridy, v zahraničí se v roce 2021 očividně dařilo i tradičnějším formátům. Vítězné projekty letošních BEA cen měly ale vždy silný technologický komponent, ať už se jednalo o výstavu, product launch nebo globální summit.

Prezident BEA Salvatore Sagone proto mluví o renesanci eventového oboru, který covid výrazně akceleroval směrem k digitalizaci a vůbec přijímání a zároveň proaktivnímu vytváření nových řešení. Digitální transformace eventového oboru vyžadovala obrat v myšlení a zároveň zkušenost s televizní produkcí, se softwarovým vývojem a integrací technologií včetně nejrůznějších digitálních platforem a online řešení. To vše má eventový obor směřovat do nové dimenze, na onu „novou stage“.

U kulturních a uměleckých akcí se dá očekávat sezónní návrat do live provedení, netrpělivě očekávaného umělci i publikem, interní komunikace ve firmách a celkově byznys eventy se těžko budou vracet do starých kolejí. Technologické inovace a důraz na udržitelnost budou ale společné všem.

BEA World byly i letos přehlídkou těch nejlepších akcí, konaných od Ameriky po Čínu. Umístění českých firem na shortlistu v této konkurenci považujeme na potvrzení toho, že mezi špičku patříme. BEA World nabízí nepřeberné množství inspirace hlavně v kreativitě provedení eventů, ale také v samotném prezentování těchto eventů směrem k publiku, což je další náročná disciplína.