Z pohledu politické kultury, marketingu i dopadů na letošní volby komentuje Jakub Splavec vývoj kauzy exposlance Dominika Feriho. „Svým odchodem reagoval jako podle učebnice politického marketingu. Je ale mimo mísu ho za to chválit,“ píše.

Těžko byste v posledních dnech našli téma, které českou společností více rezonuje, než je aféra, v níž je Dominik Feri, bývalý poslanec TOP 09 a symbol mládí v politice, vyšetřován kvůli nevhodnému a místy až násilnému chování vůči ženám. Situace není černo­‑bílá, na „Ferigate“ je třeba se podívat z několika úhlů.

Věděl o kauze, připravil se, lehce se bránil, odstoupil a jde očistit své jméno. Jak by se nám tady žilo, kdyby se takto zachoval každý závažně obviněný politik. Na Západě či ve Skandinávii běžná praxe, u nás, hlavně v posledních letech, představa z říše snů. Pro Feriho jediná možnost. Obviňovat zde redaktory z řízeného útoku nelze. Politik není občanem nedotknutelným presumpcí nevinny, nýbrž osobou veřejnou. Je­‑li naším cílem být demokracií západního střihu se vším všudy, musíme si zvyknout na to, že v politice prostě platí presumpce viny. Zcela mimo mísu je za tento postup někoho chválit. Ano, zachoval se jako podle učebnice politického marketingu, ale to neznamená, že je frajer. Není! Byl to politik, který se nyní jako občan může bránit. Už ale bez toho, aby tato kauza vrhala stín na daleko závažnější problém.

Prakticky ze dne na den skončil člověk považovaný za reprezentanta směru „politika pro mladé“. Pro TOP 09 existenční tragédie, pro zbytek scény jedinečná šance k nápravě jednoho z největších a dlouhodobě naprosto falešně udržovaných diskursů politické komunikace. Přidaná hodnota Feriho? „Dokázal, že se mladí zajímají o politiku,“ vyhrkne každý student marketingu, který pořád slyší, jak je důležité v mladých lidech vzbudit zájem o politiku tím, že jim ji budeme vysvětlovat a připomínat, že musí jít volit. Političtí marketéři, možná i ze zájmu o své honoráře, vyhlašují, že musíme mladé přesvědčit, že politika není fuj. Zásadní omyl. Nic jako konflikt mladí lidé versus politika neexistuje. Opakuji, neexistuje! Mladí se o politiku zajímají. Nejspíše víc, než si mnozí „staří“ dokáží či chtějí připustit. Mladí vědí, jak se volí, že jsou volby a proč je důležité jít volit. Dominik Feri byl v tomto případě něco jako praktikant na hodině dějepisu, kdy každý hltá jeho slova. Ne protože by je normálně dějiny nebavily, ale protože je jim blíž, než postarší paní učitelka.

Máme možnost konečně zahodit marketingovou premisu, že mladí se o politiku nezajímají. Až bych řekl, že to mladým dlužíme. Děláme z nich totiž stále blbce místo toho, abychom jim dali reálnou možnost se v politice ukázat.

Největší zemětřesení se odehrálo v rámci koalice SPOLU, na jejíž kandidátce byl Dominik Feri trojkou v Praze a stal se hlavní tváří kampaně pro mladé: „Mám hlas!“. Koalice dostala jedinečnou šanci stát se průkopníkem v přístupu, že mladí nejsou hloupí. Co chtějí mladí v politice? Odpověď vás možná šokuje. Chtějí mladé v politice a politiku bez floskulí. Pokud bych měl tedy volebnímu týmu SPOLU něco poradit, pak to, že mohou na odchodu Feriho vydělat více, než reálně ztratili. Na každé krajské kandidátce nalezneme mladé, kteří chtějí být politiky. Co třeba místo megalomanské kampaně podpořit ty mladé, kteří nechtějí být jen celebritou sociálních sítí, ale zastánci změny. Navrch je zastřešit někým, kdo to umí bez řečí podat jakékoli generaci, včetně mladých. Nebudu se stydět a řeknu jméno: Pavel Novotný.

Závěrem mi pak dovolte omluvit se za prostor, který zde nemá ta hlavní problematika. Pevně věřím, že k otevření tématu násilí na ženách a zlepšení stávající situace budou mít více prostoru jiní, v tomto tématu povolanější. Pokud se tak stane, bude to opravdová přidaná hodnota této kauzy.

Jakub Splavec je account director v agetnuře AMI Communiacitons, kde vede tým PR konzultantů, který se zaměřuje na práci pro klienty z oblasti tradičního průmyslu, investic do klíčové infrastruktury, realit, energetiky či logistiky, rovněž se specializuje se na interní a krizovou komunikaci.