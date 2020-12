Trendy v designu se pořád mění. Co bylo in před lety nebo vloni, už neplatí a je potřeba se stále posouvat, jinak vás konkurence předhoní a už se na špičku ani nemusíte dostat. V grafice je to ještě jednoduché, tam stačí trendy sledovat, ale ve webdesignu je to dost i o technologiích a ty se vyvíjejí neskutečně rychle. Navíc tu máme 3D grafiku, AR (rozšířenou realitu), která v poslední době zažívá obrovský boom.

Design v Česku je na velmi dobré úrovni, tedy alespoň u těch, co se mu věnují na profi úrovni. Jako agentura se zabýváme tvorbou webů a grafikou. Přesněji komerční grafikou. Nejsme žádní umělci. Když něco navrhneme, tak to musí mít především smysl a plnit klientovy cíle. Design beze smyslu je totiž jen dekorace.

Říkám to proto, že v posledních letech se doslova roztrhl pytel s grafiky, co vytvářejí spoustu prací, které jsou spíše samoúčelné. Příčinou je jednak škola, kde jim jednoduše masírují ego a snaží se z nich vychovat umělce. Ale tihle lidé jsou pak v reálném životě agentury v podstatě nepoužitelní.

Za těch 14 let našeho fungování nám totiž v týmu prošly desítky grafiků a další stovky se účastnily výběrových řízení. Jejich přístup „udělám modrou šmouhu přes billboard, napíši k tomu vícestránkovou obhajobu a klient si z toho sedne na zadek“ prostě nefunguje. Když zjistí, že za něco takového klient nezaplatí, je to pro ně velké vystřízlivění. Na trhu pak nejsou schopni se prosadit.

Druhou skupinou jsou grafici samouci/nadšenci. Pokud mají talent, což se hned pozná, mají šanci uspět a školu na to ani nepotřebují. Většinou jde ale o lidi, co vystudovali úplně jinou školu, v jejich oboru se nechytili, a grafika jim přišla jako rychlá a snadná cesta, jak se prosadit. Už se nám totiž hlásili na pozici designera i automechanik, truhlář nebo účetní.

Je to stejné, jako když se díky dostupným digi zrcadlovkám stali všichni přes noc fotografy. Nakoupili techniku, kamarádce nafotili svatbu a měli se za profíky. Ale technikou nenahradíte talent a grafické cítění nebo cit pro detail. Stejně tak smysl práce samotné. Grafikem není každý, kdo umí pustit photoshop. Designerem není každý, kdo umí říct, jestli se mu něco líbí, nebo ne. A že právě to umí poslední dobou lidí dost.

Jinak sleduji hlavně práce konkurenčních agentur v designu i webdesignu. Zatímco u designu je v Čechách dost skvělých samostatných návrhářů, u webů je jen několik agentur, které jsou na špičce. Je to dáno tím, že jeden člověk vám celý web nepostaví. Musel by být totiž specialistou na obchod, UX, webdesign, copywriting, programování, překlady a tak dále. A i když je v Česku obecně design na velmi dobré úrovni, trendy úplně neudáváme. Jasně, existují výjimeční jedinci, ale trendy bohužel přicházejí ze zahraničí.

Co nás čeká v budoucnu? Zcela určitě využití rozšířené reality a 3D grafiky. Ještě více se bude před designem klást důraz na obsah. Jsme zahlceni informacemi, reklamou a to natolik, že už jsme líní i číst. Proto se klade takový důraz na jednoduchá a rychlá sdělení. Dokáži si představit, že za několik let se grafika webů natolik zjednoduší, že se v podstatě vrátíme k čistě textovým webům. Toho bychom se ale v agentuře neradi dožili. Také nás čeká návrat k přírodním materiálům, ať už v reálném použití nebo jako vizuálních prvků v grafice či webdesignu. Ruku v ruce se zjednodušováním se to promítne i do grafického stylu, který bude založený na jednoduchých geometrických tvarech a jednoduché výrazné typografii.