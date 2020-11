Pocity porotců jsou potřebným kořením soutěžních klání jako je Effie.

Přes současnou situaci proběhlo vyhodnocování přihlášených případových studií do cen Effie velice standardním způsobem. Po prvním online kole, ze kterého vzešel užší výběr kandidátů na letošní výherce, se uskutečnilo letos i to druhé, v němž byli zvoleni vítězové v jednotlivých kategoriích, distančně.

Vše běželo absolutně plynule, porotci byli proaktivní ve svých hodnoceních a debatovalo se. Musím však přiznat, že i přes dobrou organizaci a zapojení všech zúčastněných chyběly větší emoce, které jsou tolik potřebným kořením podobných soutěžních klání.

Data, data, data

Většina letos přihlášených případových studií byla výstižně popsaná a obsahovala jasně nastavené cíle a data dokládající výsledky, které kampaň společnostem přinesla. Přesně doložená a odzdrojovaná data jsou skutečně klíčovým parametrem této soutěže. Pokud mají klienti či agentury ambice na nějaké slušné umístění, bez nich nemá jejich přihláška šanci uspět v konkurenci ostatních projektů.

Organizátoři soutěže Effie v tomto směru nenechají nic náhodě. V porotě jsou zastoupeni kromě zadavatelů a zástupců komunikačních a mediálních agentur i odborníci z řad agentur výzkumných. V předkole je každá přihláška předána k odborné oponentuře porotcům reprezentujícím výzkumné agentury. Ti kategorizují data dodaná v přihláškách dle barev semaforu a opatřují krátkým odborným komentářem ke správnosti, validitě a kvalitě uváděných dat. Přihlášky, které tímto kontrolním krokem projdou skutečně úspěšně, mají nakročeno k dobrému umístění.

Klání dobře známých značek a společností

Po prozkoumání všech přihlášených projektů bylo zřejmé, že se jedná z převážné většiny o dlouhodobě zavedené značky či společnosti, které nejsou v soutěži nováčkem, tedy spíše o Goliáše než Davidy.

Není to však skutečnost, která by se nějak výrazně lišila od ostatních oborových soutěží jak Čechách, tak v zahraničí. Bylo by však skvělé vidět více nových vyzyvatelů, kteří by se podobných soutěží zúčastňovali ve větší míře.

Přineslo by to čerstvý vítr do podobných soutěží a nové zkušenosti pro všechny zúčastněné strany.

Covid-19 ovlivňující chování, marketing i obchod

V soutěži bylo velice zajímavé sledovat, jak současná situace ovlivnila určité kategorie obchodu. Někde kladla nástrahy, jinde byla ale i nápomocná, když v první jarní fázi epidemie a karantény pozitivně ovlivnila spotřební chování a napomohla ke zvýšené spotřebě některých produktů a služeb.

Pro nás všechny bylo a stále je toto bezprecedentní narušení zavedených pravidel obchodu velkou školou i výzvou. Tato nová realita nás nutí vyjít z našich komfortních zón, začít přemýšlet trochu jinak a hlavně co nejrychleji se adaptovat.

Podobné krize otevírají nové horizonty, ať se nám to líbí, či nikoliv. V soutěži tak bylo poměrně poučné sledovat, jak se s tím jednotlivé značky a společnosti snažily vypořádat.