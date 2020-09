„Pojďte, koupíme ty nešťastné klavíry od firmy Petrof, co měly odfrčet a neodfrčí do Číny, a dáme je českým školám.“ Tak jednoduchá myšlenka stačí, abyste zadarmo získali publicitu snad úplně ve všech médiích.

Jen v prvním dnu čtyřicet výstupů v top titulech, kam se normálně komerční subjekty se svými zprávami o „páchání dobra“ nemají šanci procpat. Česká televize, Blesk, Aktuálně, Novinky, Deník N… Vše má jedinou podmínku: musí vás to napadnout jako prvního, a musíte o tom taky rychle rozhodnout. Stejně jako k celé věci přistoupila rodinná nadace miliardáře Karla Komárka.

Zmíněný počin je krystalickým příkladem základního pravidla komunikace: když chcete zaujmout, musíte mít super nápad a schopnost ho zrealizovat. Jasně, v případě soukromé rodinné nadace jednoho miliardáře je to jednoduché — nepotřebujete žádné prezentace v powerpointu, rozklad o návratnosti ani supliku o nutnosti navýšení CSR rozpočtu, která pravděpodobně proputuje všemi instancemi firmy zhruba v příštím kvartálu. Stačí přesvědčit jednoho člověka, majitele, že to dává smysl.

I tak by ale kauza „Petrof“ měla být pro marketéry a šéfy komunikací v tradičních firmách příkladem, který si dají na nástěnku. Každé ráno by k ní měli přijít, třikrát praštit čelem do zdi a zahuhlat si: „Že mě to sakra nenapadlo jako prvního.“

