Prague Pride letos proběhne bez průvodu, uspořádáno bude ale více než 120 eventů. „Jsme jedna z mála velkých akcí, které se v Praze uskuteční,“ říká Czeslaw Walek.

Prague Pride probíhá kvůli pandemii koronaviru netradičně. Je bez koncertů na Letné či průvodu městem, festivalové akce ale budou

denně streamovány. „Mohli bychom ukázat těm, kteří mají festival zafixovaný jako ‚holé zadky‘ v průvodu, že tak to opravdu není,“ říká Czeslaw Walek, šéf spolku Prague Pride, jenž festival pořádá.



Podle některých kritiků je Prague Pride už přežitý. Na Zbytečný festival

jste ho překřtili v kampani z roku 2017. Je podle vás stále třeba?



Určitě ano. Už jen s ohledem na to, jak jsou třeba LGBT lidé démonizováni v politických kampaních. Stačí se podívat, co se děje v Polsku a Maďarsku. Pro nás je důležité, aby byl festival bezpečným prostorem, kde se LGBT lidé mohou alespoň na týden setkat. Zmiňovaná kampaň byla ironickou reakcí na kritiky. Chtěli jsme si z toho vystřelit, ale zároveň ukázat, že festival potřeba je. Kampaně od třetího ročníku připravujeme spolu s agenturami, spolupracovali jsme například s Havas, Made by Vaculík nebo Ogilvy, které je též členem Pride Business Fora a pomáhá nám s jeho komunikací. Ogilvy mimochodem za kampaň pro nás vyhrála stříbrného lva v Cannes.



Je LGBT podle vás i téma pro marketing firem?

Rozhodně to téma je. I v našem případě je vidět, že to firmy zajímá více a více. V počátcích bylo těžké vůbec nějaká partnerství navázat. Teď už je to jednodušší, firmy jsou tomu otevřenější, především ty nadnárodní.

Komunikací zdůrazňují své hodnoty, ale přemýšlejí i nad tím, jak marketingově využít davů, které festival přitahuje. Loni se festivalu účastnilo 75 tisíc lidí a jen na průvod přišlo asi 30 tisíc lidí. Zhruba čtvrtina je mimopražská a necelá pětina ze zahraničí, cizinci by bez Pride nepřijeli. Podle našich průzkumů mezi účastníky přináší Pride festival během jednoho týdne pražské ekonomice přibližně 280 milionů korun. A to je

konzervativní odhad.

To si vás Praha asi předchází?



Záleží na politické reprezentaci, ale od začátku se k nám chovají velmi dobře. Nikdy se nestalo, že by nám do cesty stavěli překážky, vždy se snaží vyjít vstříc. Praha nám letos dala rekordní příspěvek milion korun. Za zvyšující se podporu je Praha kritizována, letos jsme ale jedna z mála velkých akcí, která se ve městě bude konat a návštěvníky přitáhne. Podařilo

se nám též dostat dvě videa do vysílání Global Pride 2020, která vidělo 57 milionů diváků ve 163 zemích. Jedním z videí byla zdravice pana primátora Hřiba, který zval lidi do Prahy. Příspěvek se tak několikanásobně vrátí do pražské ekonomiky a Pražanům samotným. Účast na Pride bude letos sice

nižší, protože nejsou masové akce jako průvod a Letná, ale i tak proběhne během Pride týdne na 120 akcí.

Celý článek si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 3. srpna 2020. Přeplatit si ho můžete zde.