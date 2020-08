Jak velké jsou televizní trhy a kam až sahají pomyslné hranice streamovacích služeb? A kolik předplatných zvládne průměrná domácnost? Při pohledu na globální televizní trh to vypadá na více než zářnou budoucnost. Korona vymetla kina a kulturní akce celkově, to vše evidentně nahrává televizi a čísla z jednotlivých trhů a služeb to jen potvrzují. Navíc analýzy dalšího vývoje jsou hodně ambiciózní.

Fenomenální úspěch si připisuje například Disney+ ve Velké Británii. Rozjezd nové streamovací platformy doslova předčil očekávání, proto se teď Disney rozhodl ukončit vysílání svých lineárních kanálů Disney Channel, Disney XD a Disney Junior. Jejich vypnutí má ještě více posílit pozici streamovacího nováčka. Ten jen na ostrovech od loňského listopadu zaznamenal přes 54 milionů předplatitelů.

Erika Luzsicza

Čísla jsou to na první pohled slibná, nicméně stále s nejistou budoucností. Disney jakožto jedna z největších mediálních společností na světě se tím pádem odřízne od příjmů, které pravidelně přitékaly za licencovaný obsah pro jiné stanice a operátory. Zároveň musí doufat, že čísla předplatitelů stabilně porostou i do budoucna a dostatečně tak vykompenzují veškeré náklady, zejména za nové pořady, které v tomto případě nejsou nejlevnější. Veškerá produkce Disney je známá a populární tím, že zaměstnává nejlepší animátory a její filmy či seriály stojí na nejnovějších digitálních tricích a efektech.

V tomto ohledu je zajímavý pohled na dění za velkou louží. Amazon jakožto další globální gigant na poli televizní zábavy se totiž pomalu obrací opačným směrem než rivalové. Zní to překvapivě, ale Amazon i přes rozvíjení platformy Prime Video chce nově experimentovat právě s lineární televizí. Jak se podařilo vypátrat redaktorům z časopisu Fortune, Amazon v náborových inzerátech uvádí, že ačkoliv je video na vyžádání na vzestupu, očekává se, že v globálním měřítku poroste čas strávený u televize ve prospěch živého, programového nebo lineárního vysílání v následujících dvou letech o 64 procent.

