Alespoň na chvíli se zdá, že je vše v pořádku. Z českých odborných médií a webů se na vás valí vlna těch „normálních“ každodenních zpráv.

Nicméně začnete-li se bavit s účastníky trhu, dozvíte se, že agentuře XY už sahá voda ke spodnímu rtu, že klient AB zrušil 75 procent svých již alokovaných mediálních výdajů, nebo že v agentuře CD si „dobrovolně“ zkrátily platy. Zdali můžeme zprávu z minulého týdne o tom, že v WPP je top management (konečně) osvobozen od platových restrikcí, které si uložil, interpretovat jako pozitivní signál, zůstává ve světle globálních čísel spíše fantastickým přáním.

Zde ještě jednou v kostce, pro ty, kteří ještě nemají jasno, co se děje: WARC odhaduje globální pokles reklamních investic v tomto roce o 8,1 procenta (což je bratru nějakých 50 miliard dolarů) a přičtete-li k tomu původně plánovaný nárůst o 7,1 procenta, jedná se o propad zhruba 96,4 miliardy. Světová ekonomika se řítí do největší krize od Velké Deprese a myslet si, že se nás to netýká či dokonce, že by naši politici byli schopni smysluplně s touto situací naložit, je značně naivní.

Co je zřejmé, že se bude (opět) proměňovat naše branže. Ve velkých organizacích přebírají finanční ředitelé vládu nad řízením a nutnost nalézat úspory je zřejmá. Poradenské firmy (z vlastního zájmu) zcela jistě převezmou další šíření této ekonomické nutnosti.

Již někdy v květnu publikoval McKinsey článek, ve kterém identifikoval cca 20 procenta z marketingových rozpočtů, které se dají při lepším způsobu „manažování spendů“ ušetřit. A co obnáší onen lepší způsob? Najdete zde jako CMO nejen rady typu „identifikujte, kde mají vaše investice největší dopad a soustřeďte se právě na to“, či „pracujte spolu s vaším finančním ředitelem na definici budgetu na příští období“, ale i tipy k převzetí strategických aktivit zpět do firmy, či renegociace smluv, týmů či re-definování objemu práce atd. A vše je nastavené na krátká měření z pravidla v kvartálním období.

Vzplane i bitva u regálu způsobena zásadními změnami spotřebitelského chování – odkládáním spotřeby, větším důrazem na reálnou obdrženou hodnotu, sníženou loajalitou…

