Které kroky pomohou firmám v současné době s efektivní digitální komunikací se zákazníky? Přinášíme tipy, které připravila společnost Adform.

1. Zůstaňte ve spojení se zákazníky

Zákazníci by měli mít pocit, že se o ně zajímáte a pravidelně je informujete i v nynější době. Jednou z možností efektivní komunikace je využití geo-targetingu, kdy můžete ujistit své zákazníky z určité oblasti, že vaše firma je připravena nadále nabízet své služby. Zákazníci také chtějí být informováni například o aktuálních slevových akcích, speciálních nabídkách nebo skladových zásobách v jednotlivých pobočkách.

2. Adaptujte se

Firmy často v současné chvíli přistupují k omezování inzertních rozpočtů a rovněž také v menší míře využívají personalizaci. Vaše firma by měla být schopna rychle se adaptovat v oblasti tvorby kreativy a měla by také dokázat flexibilně upravit svou komunikaci na základě toho, co se aktuálně odehrává v ekonomice a společnosti.

3. Vaše komunikace musí zůstat relevantní

Nezapomínejte na to, že vaše komunikace musí i v tomto období zůstávat pro zákazníky co nejrelevantnější. Relevantní komunikace znamená, že firmy budou mít pochopení pro aktuální dobu a potřeby svých zákazníků. Zatímco v běžné době mají lidé v reklamě pochopení pro vtipy, nyní je stále ještě dobré být v tomto ohledu obezřetný.

4. Zdůrazněte hodnoty, na kterých je postaven váš brand

Nejsilnější značky jsou ty, které dlouhodobě zůstávají loajální svým hodnotám. Zařaďte se k nim také vy a zdůrazňujte ve své komunikaci atributy, které jsou pro vaši značku nejdůležitější. Pomocí dat a dynamických reklam můžete vhodně přizpůsobit svou komunikaci a zdůrazňovat hodnoty, které vaši zákazníci nejvíce oceňují.

5. Maximalizujte dosah

Snažte se, aby vaše kampaň oslovila ještě více zákazníků se stejným nebo dokonce nižším rozpočtem. Vhodným nástrojem pro to může být využívání cílení na uživatele a nikoliv na prohlížeče nebo zařízení. Více než dříve je nyní také důležité správné nastavení frekvence kampaní.

6. Nezapomínejte na brand safety

Vaše reklama by více než kdy dříve měla být zobrazována pouze v kontextu, který nemůže značku nijak poškodit. Snažte se spojovat s pozitivními událostmi, které následně posílí kladné vnímání vaší značky.

7. Analyzujte náklady kampaní

Vyvažujte poměr rozpočtů kampaní na stolních počítačích a mobilních zařízeních podle aktuálního cenového vývoje a chování vašich zákazníků. Investujte do těch kanálů, v jejichž společnosti lidé aktuálně tráví nejvíce času. Ve svých digitálních kampaních využívejte pokročilé algoritmy a doplňte své kampaně o nástroje, které jsou k dispozici zdarma nebo za odpovídající cenu.

8. Uvažujte ve středně až dlouhodobém horizontu

Společnost a ekonomika se začínají postupně vracet k normálu. Komunikace značek se tak musí pružně přizpůsobovat změněným poměrům. Mějte však jasnou strategii komunikace a držte se jí. Buďte připraveni na budoucí výzvy.