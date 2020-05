COVID krize. Čas na zastavení a přemýšlení? Za mě tedy rozhodně ne. Když se ohlédnu zpět, tak bylo potřeba udělat spousty zásadních rozhodnutí. Řešili jsme situace, na které nebyl nikdo připravený a museli jsme se učit rychle za pochodu. I proto jsem sepsala tipy, které si po měsíci a půl sbírání zkušeností odnáším.

V krizi více než kdy jindy platí, že je důležité prioritizovat. Ale v jakém pořadí? Zde je můj krátký návod:

Lidé: Ujistěte své zaměstnance, že máte vše pod kontrolou a že to spolu zvládnete. Klienti: Udělejte první krok a ukažte svým klientům, že jste hlavně partnerem. Když situaci ustojí vaši klienti, ustojíte ji i vy. Finance: Okamžitě začněte monitorovat změny, počítat a připravovat scénáře. Struktura firmy: Situace ve firmě se mění a tomu přizpůsobte i firemní strukturu. Některá oddělení posilněte, jiná zmenšete nebo spojte. Marketing: I v této době se vyplatí komunikovat a být viděn.

Zajistěte fungování firmy z domova

Aby rychlý přesun neměl dopad na business, bylo potřeba rychle sepsat pravidla práce na home officu, sjednotit komunikační kanál (my jsme zvolili Teams, ale existují i jiné platformy jako Whereby, Zoom apod.), nastavit pravidelné týdenní statusy, zpřístupnit veškerá data online, upozornit IT oddělení na větší vytíženost systému apod.

Nepodceňujte komunikaci z top managementu a pravidelně informujte své zaměstnance, jak se situace vyvíjí a co děláte, abyste maximálně zmírnili dopady. Připravte si různé scénáře a sdělte lidem, jaké kroky podniknete za dané situace.

Udržujte vztahy

Nejistota a nevědomost jsou největšími překážkami pro jakýkoliv posun, proto neustále připomínejte svým zaměstnancům, že jste tu vždy pro ně a mohou se na vás kdykoli obrátit. Abyste neztratili i mimopracovní vztah se svými kolegy, zařiďte společnou chatovací skupinu (např. v aplikaci Teams, Slack, WhatsApp, Facebook apod.) pro sdílení nových i veselých momentů z každodenního života, zajímavostí či jiných informací.

Pokud máte volnější kapacity, nabídněte svým zaměstnancům interní cally, kde mohou vyslovit nahlas své obavy nebo „jen“ najít pochopení. U nás je takovou vrbou HR manager. Nemusí to být nutně jedna osoba, dejte prostor všem, kteří chtějí přispět. V Hájedničce naši kolegové sami od sebe vymysleli tyto aktivity: společné online snídaně/obědy, týdenní výzvy, kam se mohli zapojit všichni zaměstnanci, online „kuchyňka“ jako společné místo k potkávání se na dálku. Nezapomínali jsme ani na narozeniny/svátky a udržovali tým pohromadě.

Těžké chvíle přinášejí nápady/inovace

Obzvláště v krizových chvílích zjistíte, jaký jste tým. Firmu a čísla řídí management, ale jednoduchá a efektivní řešení přicházejí „zezdola“. Vyslechněte si připomínky/nápady svých zaměstnanců.

Během velmi krátké chvilky můžete svolat týmový brainstorming nad svými klienty. Vidět věci z jiného úhlu pohledu nebo „novýma“ očima kolegů, kteří se na projektu běžně nepodílí, přinese nad očekávání přínosná řešení.

Z pohledu klienta to pak bude minimálně příjemná proaktivita, na kterou rozhodně nezapomene. Reagovat rychle na výzvy je však třeba i interně. Dočasné posílení více vytížených oddělení kolegy z těch méně vytížených vertikál nás dovedlo i k strukturálním změnám ve firmě.

Poděkujte, podpořte, pomáhejte

Věci se nedějí bez přičinění, a proto nezapomínejte projevovat svým zaměstnancům více chvály a podpory, nabídněte pomocnou ruku. Je to nestandardní situace, ve které ještě nikdo z nás nebyl, a věřte, že každá pochvala zahřeje a umocní pocit sounáležitosti s vámi/s firmou. Podpořte aktivitu lidí/týmu, ať sami přicházejí s novými nápady, jak udržet klienta a firmu.

I drobné změny mohou vést k zásadnějším změnám v průběhu vývoje v této nejisté situaci. Snažte se propojit lidi/oddělení navzájem. Kdy jindy než teď využít pozitivních synergických efektů skrze vzájemnou pomoc?

Autor: Veronika Burešová, CEO, H1.cz