Současná situace nám v komunikačním oboru, podobně jako ve všech jiných částech života a podnikání, možná konečně ukáže, že jsme dosud žili velmi pohodlně. Věnovali jsme se často malicherným potyčkám firemního politikaření, rozčilovali se nad protivnými kolegy nebo se frustrovali tím, že interní nebo externí klienti nerozumějí podstatě naší práce.

Nástroje, které umožňují pokračovat v naší práci bez toho, aniž bychom se museli vystavovat fyzickému kontaktu, máme k dispozici už dlouho. Přesto běžně trvalo dlouhé měsíce nebo roky je zavést. Tedy trvávalo.

V dobrém žasnu nad tím, jak rychle se teď daří díky tlaku krize vše zprovoznit doslova za pár dní. Například mí skvělí kolegové spustili profesionálně vybavené videostudio, s pomocí řady našich kontaktů sestavili produkční tým a už několik týdnů provozují kvalitní streamy pro interní zaměstnance i externí publikum. A to nemluvím o bezplatných odborných webcastech, jejichž počet ve srovnání s dobou před karanténou narostl několikanásobně.

Řada věcí by se nepovedla, kdyby impulsy a podpora nepřišly od kolegů z byznysu, včetně partnerů a vedení. Snažím se tím ilustrovat, že je možná úplně jedno, kolik úspěchů jako marketingová nebo PR hvězda za sebou máte.

V poslední době mě iritují posty na sociálních sítích a nevyžádané e-maily od agentur a komunikačních profíků nabízejících ta pravá řešení, jak v mimořádných dobách zvládnout komunikaci. Vypůjčím si nedávná slova z blogu Těsně vedle od nepřehlédnutelné Michelle Losekoot. Až totiž budete chtít oslovit svého klienta nebo nadřízeného s nějakým podle vás geniálním řešením, co teď se značkou, produktem nebo tváří, „nebuďte dement“.

Majitel, zakladatel, šéf nebo manažer firmy či organizace nejlépe ví, co dělat. Vede ji nebo ho k tomu instinkt podpořený léty zkušeností. Radím proto, zkuste na chvíli odložit své ego (a chápu, i pro mě to je docela výzva) a jen naslouchat a učit se. Může se vám to vyplatit v době poté. Pokud se rozhodnete jim teď důvěřovat, vrátí vám tu důvěru v budoucnu zpátky.