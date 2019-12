Minulý týden jsme přinesli zevrubnou bilanční anketu mezi insidery v oblasti online marketingu a nyní pokračujeme v hodnocení i predikcích s osobnostmi se zaměřením na Public Relations. Ptali jsme se na zásadní události uplynulého roku, ale také třeba na předpokládané trendy v oboru PR v roce 2020.

Odpovídali: Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klub; Jana Pečenková, Grayling; Milan Hejl, zakladatel AMI Communications a Petr Lesenský z Lesensky.cz.

Co byly podle vás hlavní události roku 2019 ve vašem oboru?

Jana Pečenková, Grayling

Rozproudění debaty o fenoménu fake news a nových nástrojích, které ho podporují, např. deepfake videa.

Pavel Vlček, PR klub

Rok 2019 je směle možné označit jako „Rok podcastů“. Formát, jehož kondice před 10 lety připomínala klinickou smrt, se loni začal probouzet a letos se stal hitem. Co se týče oborových akcí, musím vyzdvihnout skutečnost, že v rámci ocenění Mluvčí roku výrazně rezonovala nová kategorie PR tým roku, kde vynikla celková kvalita komunikace Letiště Praha, Českého statistického úřadu a České spořitelny. Skvělé ohlasy měl také dále letošní ročník konference Forum Media. A naprosto čerstvou novinkou je otevření soutěže Zlatý středník projektům ze Slovenska, které jde ruku v ruce s představením nových kategorií, které odráží dynamickou proměnu práce s obsahem a formáty.

Petr Lesenský, Lesensky.cz

Na náš obor PR se lze dívat z nejrůznějších úhlů pohledu, stěžejních událostí je obrovské množství. Vždy se nás například budou týkat změny ve společnosti, politice, vydavatelských domech. Je potřeba se umět vyrovnat s množícími se fakenews a šířícími se dezinformačními kampaněmi. Trendy komunikace jsou v provázanosti, efektivitě, otevřenosti a autenticitě. Stále více naši práci ovlivňují technologie, jejichž vývoj a využívání je mnohem dynamičtější.

Přes to všechno zůstává základ PR stejný, a to zajímavá témata a neotřelé nápady. Osobně mne profesně zaujmou události s nestandardně nebo nadstandardně kvalitně řešenou komunikací. Takovým příkladem pro mne byla například kampaň slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

Milan Hejl, AMI Communications

Nejviditelnějším postavou 2019 byla nepochybně Greta Thunbergová. Nenapadá mě jiný člověk, který by za tak krátkou dobu tak významně ovlivnil veřejné mínění v západním světě. A to čistě PR prostředky.

Jaké nejdůležitější události se z vašeho pohledu v PR oboru odehrály v zahraničí?

Jana Pečenková, Grayling

Jako velmi výraznou vnímám problematiku redukce jednorázových plastů a plastů obecně, která se promítá do celé řady odvětví, PR nevyjímaje. Mnoho zahraničních a už i českých společností na to ve své komunikaci reaguje. Což se bude promítat i do roku 2020, možná ještě ve větší míře.

Pavel Vlček, PR klub

Hvězdou letošního roku „Brand Activism“, který propojuje externí a interní komunikaci, public affairs, sustainability a další CSR disciplíny s marketingovou komunikací. Nicméně je otázkou, zda k tomuto tématu budou mít dodavatelé PR služeb co říct, respektive jestli se jich bude někdo ze zadavatelů vůbec ptát a PR agentury nevyklidí pole tzv. agenturám kreativním, tedy „po staru“ reklamním a těm „novým“ obsahovým. Bohužel to není pohled můj, ale parafráze postesku ikonického Paula Holmese v reakci na debatu v rámci letošního ročníku kreativního festivalu v Cannes.

Petr Lesenský, Lesensky.cz

Pro mne je profesně velmi zajímavé sledovat průběžně vývoj vztahů mezi jednotlivými státy. Geopoliticky jsou zájmy každého národa logické a předem odhadnutelné. Pohrávání si s komunikací a moderními nástroji PR tomu však přidává krátkodobější společenské i ekonomické proměnné. Stěžejních událostí je nespočet a na většině z nich lze najít něco překvapivého. Bezesporu je velmi zajímavé sledovat například vývoj kolem Grety Thunbergové, která získala v rekordně krátkém čase celosvětovou známost svými soustavnými aktivitami proti globálnímu oteplování. Z hlediska PR je to úkaz. Jen málokdo ji v dnešním civilizovaném světe nezná a v pouhých patnácti letech je na všech úrovních konfrontovaná s těmi nejtěžšími tématy dnešní doby.

Milan Hejl, AMI Communications

Business Roundtable, shromáždění CEO 181 velkých amerických společností, přijal dokument nově definující účel firem. Na stejnou úroveň jako uspokojování potřeb zákazníků či dlouhodobé vytváření hodnoty pro akcionáře se podle něho dostávají férové jednání se zaměstnanci a dodavateli a podpora komunit a životního prostředí. To je podstatná změna ukazující, že „probuzení“, se z univerzit se šíří i do vedení firem. Takže můžeme čekat, že se globální firmy budou stále více snažit řešit problémy světa, nebo se tak alespoň tvářit. To není pěna dní, ale dlouhodobý trend.

Jaké trendy v PR vidíte pro rok 2020?

Pavel Vlček, PR klub

Z čerstvého průzkumu pohledu zadavatelů od agentury Ipsos vyplynulo, že klienti po svých externích dodavatelích PR služeb budou i nadále chtít proaktivní přístup, senioritu, znalosti, odbornost a cenu odpovídající výkonu, což jsou atributy, které zadavatelům u servisu PR agentur nejvíce chybí. Dále nepochybuji o tom, že ještě větší příležitosti budou pro PR v oblasti interní komunikace a vnímání značky zaměstnavatele, což souvisí jednak s aktuálně moderním agilním způsobem řízení a také s tím, že se stále silnějším podílem zaměstnanců z generace Z se dramaticky mění očekávání týkající zpětné vazby, respektive jejího obsahu a rychlosti.

Co se týče komunikačních platforem, zadavatelé dostávají stále více nabídek na propojení se start-upy, což s sebou nese silný prvek inovativnosti a unikátní nebo alespoň zajímavý obsah, který dokáže přitáhnout pozornost.

Jana Pečenková, Grayling

Zjednodušení komunikace, specializace na dílčí oblasti PR a větší důraz na personalizaci.

Petr Lesenský, Lesensky.cz

Šířící se robotizace na úkor manuální práce bude trendem i v oblasti komunikace. Už teď je nám roboty nabízen obsah takový, který se nám líbí a který nás zaujme na základě našeho chování v online prostředí. Všichni se s tím musíme naučit pracovat. A co se týče ČR, jsem přesvědčený, že vzhledem ke zpomalování ekonomiky poroste zájem o outsourcing. Dojde konečně k přirozenému ozdravení trhu.

Milan Hejl, AMI Communications

Postupně se vrací důvěra v média. Lidé stále více chápou, jak fungují sociální sítě a začínají být vůči nim zdrženlivější. Vidím, že tento pocit sdílí i investoři. Po letech u nás vznikl nový deník, na jaře startuje zpravodajská televize Prima CNN, mluví se o novém ekonomickém týdeníku. Bylo by fajn, kdyby návrat lidí k solidním informačním zdrojům trochu snížil napětí mezi lidmi. Potřebovali bychom více tolerance a věcné diskuse a méně nadávání a sprostoty. A to z obou stran ideových sporů.

Kdo je pro Vás největší inspirací PR oboru a proč?

Jana Pečenková, Grayling

V poslední době mě zaujal Tomáš Šebek, sice to není profesionál z oboru PR, ale své PR dělá velmi jednoduše a přirozeně, a proto tak dobře.

Pavel Vlček, PR klub

Za sebe budu jmenovat dvě význačné postavy, z nichž ani jedna není profesí PRista, ale oba dva jsou pro mne velice inspirativní. Tou první je novinář Bohuslav Bohuněk, jehož linkedInová skupina P.R.ciny a stejnojmenná kniha, která bude za pár dní k dostání, přirozeně otevírá debatu o důležitých tématech oboru a pomáhá je zasazovat do kontextu profesních standardů a etických normativů. Za to mu patří velký dík, protože z hlediska osvěty toho BB pro Public Relations nejen za 5 let fungování této skupiny, ale za celé dvě desítky psaní o komunikaci a marketingu, udělal opravdu hodně.

Druhou velice inspirativní osobností je pro mne předseda ČMKOS Josef Středula, který díky komunikačním projektům jako je „koneclevnépráce“ nejen, že bravurně dokázal představit široké veřejnosti svá témata, ale podařilo se mu proměnit vnímání role odborů a nastartovat opětovný růst jejich členské základny.

Petr Lesenský, Lesensky.cz

Obor PR je v ČR stále velmi mladý a osobnosti teprve dozrávají. Nebudu nikoho konkrétního nadřazovat, ale každodenně mne inspirují kolegové v naší agentuře Lesensky.cz i v asociaci APRA.

Milan Hejl, AMI Communications

Největší inspirací pro mě jsou vědci, kteří se zabývají tím, jak lidé myslí a jak se rozhodují, jako jsou Daniel Kahneman, Dan Ariely či bratři Heathové.

V čem má PR v Česku ještě rezervy?

Jana Pečenková, Grayling

V měřitelnosti PR a jeho hodnocení jako specializovaného oboru.

Petr Vlček, PR klub

Nevidím ani tak rezervy, jako výzvy, se kterými je potřeba se vypořádat. Za nejdůležitější považuji „zmatení pojmů“, kdy jako lobbista je obvykle označován „politický podnikatel“ či jiný „vejlupek“, a nejznámější postavou s označením „mluvčí“ je osoba, jejíž působení je se standardy této náročné a komplexní profese v doslova každodenním rozporu. Proto ve veřejném prostoru stále vidím prostor pro vysvětlování skutečné role profesionálů v jednotlivých disciplínách Public Relations.

Co se týče zařazení komunikace v rámci organizací, podle zmiňovaného průzkumu společnosti Ipsos, stále ještě v jedné třetině firem PRisté spadají jinam než pod šéfa firmy nebo úřadu. Již jen opravdu sporadicky se vyskytuje zařazení pod HR, kde jednoduše nemá co dělat, ale v pětině firem je komunikace součástí marketingu. Vzhledem k tomu, že marketing tu a tam přehlédne nebo marginalizuje reputační riziko, je však užitečnější, když komunikační oddělení spadá mezi útvary přímo řízené nejvyšším šéfem.

Petr Lesenský, Lesensky.cz

Jak jsem zmínil, především je to obor mladý. Vyzrát potřebují jak dodavatelé, zadavatelé, tak vlastně i celá společnost. Určitě oboru neuškodí, pokud ve veřejných funkcích přestanou pracovat lidé, jejichž komunikace je postavena na dezinformacích, lžích a útocích. Věřím, že to pak v ČR bude “méně normální”.

Milan Hejl, AMI Communications

Málo a špatně komunikuje stát a jím kontrolované firmy. Paradoxně využívání externích agentur státní správou zarazil premiér, který sám postavil svou politickou kariéru na práci zkušených profesionálů.

Foto: iStock