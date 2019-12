Každý marketér stojí při plánování kampaní na příští rok před otázkou, jak rozdělit marketingový rozpočet mezi jednotlivé kanály tak, aby dával smysl a doručil kýžený růst společnosti. Alfou a omegou každé komunikační strategie je stanovení relevantních cílů. Pojďme se podívat na to, jak plánovat komunikaci na sociálních sítích, které jsou nedílnou součástí komunikačního mixu a oblíbenou platformou většiny zákazníků.

Napříč našimi agenturními klienty jsme zjišťovali, jaké cíle sledují v rámci komunikace na sítích. Z drtivé většiny stále převažují lajky u příspěvků, růst fanoušků a engagement. Mají ale tyto cíle faktický vliv na růst společnosti? Pravdou je, že úspěch vašeho brandu závisí na spoustě lidí, kteří vaši značku moc dobře neznají, nepřemýšlejí nad ní a nekupují vaše produkty často, pokud vůbec. Člověk je tvor spontánní a tak značky nakupuje na základě aktuálních emocí a příležitostí. Jinak řečeno, vysoké počty fanoušků nemají žádnou vazbu k výši prodejů, lajky vám spíše ukáží, jak dobře jste zpracovali kreativu a engagement využijete spíše jako metriku pro měření úspěšnosti soutěžních příspěvků, než jako indikátor růstu společnosti.

Marketingoví odborníci Les Binet a Byron Sharp z institutu Ehrenberg–Bass definují majoritu zákazníků nakupujících vaše produkty příležitostně jako „light category buyers“. Největší rozdíl mezi úspěšnými a méně úspěšnými značkami není tedy v tom, kolik zákazníků jejich produkty nakupuje pravidelně, ale v tom, kolik lidí je nakupuje příležitostně. Co z toho plyne pro komunikaci na sociálních sítích? Rozšiřte vaši cílovou skupinu. Pokud například cílovou skupinu tvoří převážně ženy ve věku 35–54 let, zvyšte věkové rozpětí tak, abyste zasáhli všechny nakupující ženy. Pokud vaše produkty nejsou určeny pouze pro ženy, přidejte do publika i muže.

Aktivity na sociálních sítích nevyhodnocujte na základě získaného počtu fanoušků nebo lajků. Ideálními metrikami, které jsou klíčové pro plánování komunikace na sociálních sítích, jsou zásah a frekvence. Dopad kampaně na znalost značky, její preferenci či změnu v nákupním úmyslu cílové skupiny můžete sledovat pomocí Brand lift studií. Komunikace na sociálních sítích by nebyla účinná bez silné a nezaměnitelné kreativy. Každá značka má atributy, které ji charakterizují. Umocněte je! Buďte rozpoznatelní a hlavně konzistentní napříč celým komunikačním mixem.

Mediální kampaně komunikujte celoročně. To zajistí, že se vaše značka vybaví potenciálnímu zákazníkovi v okamžiku výběru. Ačkoliv jsou sociální sítě pouze jedním z řady komunikačních kanálů, nezapomínejte jim věnovat pozornost při mediálním plánování. Nastavte komunikační strategii tak, aby oslovila co nejvíce lidí v co nejširší cílové skupině s rozumnou frekvencí a silnou kreativou. Tím zvýšíte šanci, že si váš produkt koupí více zákazníků.