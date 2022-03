Ukrajina vzdoruje Putinově invazi i na sítích, díky TikToku válku sledujeme v přímém přenosu. Snaží se též kremelská propaganda.

Sociální sítě jsou nedílnou součástí válečných konfliktů posledních zhruba deset let. Do série povstání Arabského jara a občanské války v Sýrii, které se rozhořely v letech 2010 a 2011, se už výrazně zapojil Twitter. V případě války na Ukrajině je v centru dění TikTok, který tehdy ještě ani neexistoval. Jeho vliv je v případě invaze Putinových vojsk na Ukrajině tak výrazný, že konfliktu některá média přezdívají „první TikToková válka“. Videa s tématem „ukraine war“ měla jen na této síti k neděli 20. března přes 32,6 miliardy zhlédnutí. Jejich šíření podporuje to, že síť má algoritmus nastavený podle témat bez ohledu na to, co který uživatel sleduje.

Vliv sítě s více než miliardou uživatelů měsíčně si rychle uvědomil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v jednom z prvních projevů vyzval tiktokery k šíření pravdy o dění v zemi. Prakticky hned se na síti začaly objevovat bomby dopadající na města, zvuky sirén, ostřelování, lidé choulící se v krytech, matky rodící v metru, záběry z vybombardované nemocnice a mnoho dalšího.

Hitem se ale stala třeba též videa, která zveřejnila na automobily zaměřená influencerka Nastya Tyman. Radila v nich, jak mohou nálezci ovládat opuštěná ruská vojenská vozidla. První video s obrněným transportérem má přes třináct milionů zhlédnutí.

Přes 9,4 milionu lajků má pak třeba video s útoky na Kyjev z 24. února, které doprovází skladba „Little Dark Age“ od skupiny MGMT, v níž se mimo jiné zpívá: „Jen věz, že i když se schováš, tohle nezmizí.“ Jeho autorkou je ukrajinská influencerka Marta Vasyuta, která sice byla v době začátku konfliktu ve Velké Británii, přes TikTok ale zprostředkovává záběry, které nachází na komunikační síti Telegram.

„Někteří lidé nevěří profesionálním novinářům a ověřeným zdrojům,“ řekla Vasyuta pro BBC s tím, že ona sama je jako obyčejná Ukrajinka pro publikum na síti přijatelnější. „Díky tomu více důvěřují mně i mým videím,“ dodala s tím, že se snaží ověřovat jejich pravost.

Odborníci ale stále upozorňují na to, že se mezi virálními videi šíří i taková, která s válkou na Ukrajině souvisí jen popiskem. Po sítích kolovaly třeba údajné záběry stíhačky ovládané pilotem přezdívaným „duch Kyjeva“, jenž má mít na svědomí sestřelení mnoha ruských letounů. Ukázalo se ale, že šlo o scény z herního leteckého simulátoru. Narazit je možné i na videa z konfliktů z pásma Gazy či na ta z ruské anexe Krymu. Drsná realita je na TikToku též kombinována s videi připomínajícími memy. Třeba jako když influencerka Valeria Shashenok zveřejňuje trend „typického dne“ v krytu nebo návody, co si koupit v době války, nebo dokumentuje útěk z Ukrajiny a život uprchlíka.

Respekt si svým působením na sítích získal i sám prezident Ukrajiny Zelenskyj, který prostřednictvím videí z mobilního telefonu vyvracel zvěsti o tom, že není v Kyjevě. Živé záběry z telefonu též kombinoval s projevy z prezidentského sídla, aby bylo vidět, že nenatáčí ze studia či krytu.

„Aktivity pana Zelenského a obranné snahy obyčejných žen a mužů z Ukrajiny měly též důležitý vliv na názory v Evropě, usnadnily evropským politikům odvážnější postoje a větší odhodlání v přijímání uprchlíků,“ napsal například pro The New York Times jejich diplomatický korespondent ze starého kontinentu Steven Erlanger.

Jako bývalý komik umí Zelenskyj se sítěmi pracovat, třeba jeho účet na Twitteru má místo zhruba 300 tisíc před invazí aktuálně přes 5,4 milionu sledujících. Dává přes něj zprávy o jednáních se svými protějšky z jiných států i z vyjednávání s Ruskem, přidává vzkazy EU a výzvy firmám z celého světa k bojkotování obchodu s Ruskem.

Held regular talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Informed about the heroic struggle of 🇺🇦 people against the Russian aggression. Grateful for the strong support, including in terms of security. We’re committed to strengthen the anti-war coalition & ensure peace in 🇺🇦. #StopRussia