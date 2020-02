Nový webový magazín Planeta Hudba startuje symbolicky 20. února ve 20 hodin a 20 minut. Za projektem zaměřeným na hudbu stojí publicista Václav Hnátek a má ambici přinášet pohled na hudební scénu neotřelými způsoby.

„Hudební novinařina se podle mě v současnosti dostala do slepé uličky. Seriózní média jsou často příliš suchopárná, bulvár až přehnaně familiérní. Čest výjimkám. Ve velkých redakcích tvoří kultura jen malou část týmu a hudební redaktor je v tomto oddělení ještě více upozaděný,“ soudí Václav Hnátek, který má zkušenosti z fungování deníku MF Dnes.

Výsledkem je podle něj mimo jiné to, že texty o hudbě jen málokdy někoho skutečně baví číst. Planeta Hudba chce vše vzít za jiný konec. Čtenáři zde podle Hnátka najdou články, které budou sledovat dění blíže a zavedou je do nahrávacích studií, zákulisí koncertů, či běžného života muzikantů. „Chceme prostě hudební témata pojmout tak, abychom fanouškům ukázali i místa, kam se sami nikdy nepodívají, ale kde se přesto děje to nejzásadnější,“ slibuje zakladatel nového webu.

Když to nepůjde jinak, chce redakce Planety Hudba i k běžným rozhovorům, kterých kapely dávají k vydání desky deset za den, přistupovat jinak. „Rapeři z Kontrafaktu byli docela příjemně pobavení, když jsme za nimi přišli s tím, že si otázky budou tahat z klobouku, a tedy jen osud rozhodne, které dotazy padnou,“ vysvětluje Hnátek. „A tak to má být. Ideálně by výsledek měl bavit nás, hudebníky i jejich příznivce,“ doplňuje.

Start 20. února není zcela náhodný. Kromě líbivého až numerologického data se kryje také s blížícím se koncertem Marka Ztraceného v O2 areně. „Měli jsme to štěstí, že Marek Ztracený měl v náš projekt dostatek důvěry a projevil velkou ochotu pustit nás na svou generálku. Motiv kluka ze Šumavy v největší hale tu rozehráváme další zábavnou pikantérií, kdy zkoušky na koncert pro desítky tisíc lidí hostí vesnice se čtyřmi stovkami obyvatel. Náš snad neotřelý způsob referování o hudebním dění odpálíme právě reportáží ze Ztraceného generálky,“ popisuje Hnátek.

Foto: planetahudba.cz