Rádio Frekvence 1 uvedla nový pořad „Nedělní lajf Petra Jablonského“ aneb neskutečně skutečné rozhovory Petra Jablonského. Humoristický pořad poběží každou neděli od 13 do 14 hodin.

Od února zařadila Frekvence 1 do nedělního odpoledne humoristickou show s imitátorem Petrem Jablonským. V éteru tak posluchači uslyší “neskutečně skutečné rozhovory” s osobnostmi ze světa politiky i showbyznysu na aktuální témata. Probírat budou příběhy, které se možná staly, nebo nestaly.

„V neděli 2. února odstartujeme vůbec první lifestylový pořad v éteru, doteď to byla doména televize. My jim teď na Frekvenci 1 ukážeme, že to umíme v rádiu taky, že jsme trendy a vystačíme si i bez vizuální stránky našich celebrit. Naopak využijeme jejich, tedy vlastně moje sexy hlasy. A opravdu to není tak, že jsem Nedělní lajf prosadil až v rádiu, protože bych to v televizi nemohl dělat se svým ksichtem. To je pomluva a kampaň. Ano, Andrej přijde také. Budou i další, uvidíme, co do neděle přinese lajf, tedy život ve společnosti. Těším se na to, bude to jízda,“ řekl Petr Jablonský.

Foto: Frekvence 1