Liberecké zprávy oslavily první narozeniny. Proč je tohle zároveň jejich nekrolog?

Koncem ledna se uzavřel nadějný příběh Libereckých zpráv. Stačilo málo a mohly se stát důkazem, že k založení kvalitního regionálního média stačí dva nadšení novináři.

Liberecké zprávy před rokem přivedli k životu redaktoři Tomáš Tesař a Jan Stránský. O jejich počinu jsme tehdy v MAM přinesli rozsáhlejší článek. Nestává se totiž často, aby si dva redaktoři po kariéře v Praze založili v krajském městě vlastní médium podle svých představ. Zpočátku se jim dařilo podle představ. Vznikaly dlouhé rozhovory se zajímavými osobnostmi, ale i příběhy obyčejných lidí. Články prozrazovaly zkušenou ruku autorů, kteří prošli kvalitními celostátními médii. „Žabomyší“ regionální politika se na elektronických stránkách Libereckých zpráv příliš neřešila.

Čtenáři tento přístup oceňovali. V prosinci přišlo na stránky 339 tisíc lidí, k čemuž pomohla i spolupráce s vyhledávačem Seznam.cz, který Liberecké zprávy oslovil s nabídkou umísťování části jejich obsahu ve svém newsfeedu. Kromě kvalitního obsahu se vydavatelé soustředili také na propagaci značky a její ukotvení na trhu. „Věděli jsme, že o Libereckých zprávách se musí mluvit. Že je lidé musejí znát a vnímat jako něco nového, jiného. A to se nám, myslím, povedlo,“ míní Tomáš Tesař. Jenže jedna věc se podcenila. Byl jím třetí člen týmu, který by se staral pouze o obchod. „I přes veškerou snahu získat osobnost, která by nás dokázala dobře prodávat, jsme v tomhle zkrátka neuspěli. Respektive ano, ale až koncem října, což už bylo pozdě,“ popisuje Tesař.

Ne že by se během roku inzertně nedařilo vůbec. Mezi zadavateli se našli výrobci alkoholických i nealkoholických nápojů, reklamní agentury, firma pro zážitkové produkty, oblastní zdravotnictví, vzdělávací sféra, dopravní bezpečnost i samospráva. „Od června do prosince jsme měli obrat zhruba 600 tisíc korun. S většími hráči jsme ale začali vyjednávat pozdě,“ přiznává Tesař, který s kolegou získal před koncem minulého roku příslib a potvrzení několika větších inzertních partnerů. Slíbili spolupráci na rok 2020. „Bohužel se nám ale nepovedlo přes veškeré urgence a maximální nasazení našeho obchodního zástupce dostat od dotyčných firem včas objednávky a věc dotáhnout do konce. Proto jsme se, prakticky z hodiny na hodinu, rozhodli projekt ukončit. Nechtěli jsme riskovat, že bychom se dostali do minusových čísel a komukoliv dlužili,“ uzavírá Tesař. Ironií osudu je, že do 10 dnů od oznámení o konci se všichni zmiňovaní inzerenti začali skutečně hlásit. Přidali se navíc i další, jenže už bylo pozdě.

Co budou oba novináři dělat nyní? Jan Stránský patrně zůstane u novinářské profese. Jeho kolega u médií setrvá jen v případě, že najde adekvátní nabídku v Libereckém ráji. Přesun do Prahy neplánuje. Na otázku, co by potenciálním zájemcům o založení nezávislých regionálních po své zkušenosti poradil, Tesař odpovídá: „Aby se od hned začátku nezaměřili pouze na obsah a kontakt se čtenáři, ale měli i kvalitního, ostříleného obchodního zástupce, který má dostatek kontaktů a ‚tah na branku‘. Anebo férového investora. Věřím, že média na regionální úrovni mají šanci existovat. I když je to hodně trnitá cesta.“

Tomáš Tesař a Jan Stránský (foto: archiv)

Pohled mediální agentury

Na otázky odpovídá Michal Majnuš, marketingový ředitel z Dentsu Aegis Network Czech Republic.

Proč je tak těžké pro nadějná regionální média sehnat peníze z inzerce?

Je to kombinace několika faktorů – jejich malého dosahu, nedostatku regionálních inzerentů a malé atraktivity čtenářů regionálního tisku pro větší inzerenty. Regionální média mají pochopitelně cenu pro regionální inzerenty, kteří ale nedisponují tak zásadními mediálními rozpočty. Často raději využijí digitální média s lepšími možnostmi cílení, která nabízí lepší kontrolu investic než plošná reklama v tisku. Velcí inzerenti, kteří by mohli skrz regionální média cílit na detailnější demografické celky, zase raději využívají celorepublikovou plošnou inzerci u velkých mediálních domů s větším celkovým dosahem, kde mají pod kontrolou obchodní podmínky. Čtenáři regionálního tisku mají oproti čtenářům celostátního tisku menší socioekonomický status. Bohužel platí, že kvalita obsahu nekoreluje s celkovým zásahem média, ani s atraktivitou pro potenciální inzerenty.

Co byste podobným projektům poradil?

Naučte se pracovat s digitálními daty o chování čtenářů. Kdo jiný má možnost opravdu detailně znát své čtenáře než regionální média? Kromě samotného reklamního prostoru by tak regionální média mohla najít doplňkový byznys model založený na prodeji precizních dat o chování uživatelů v daném regionu například napojený na celostátní reklamní systémy. Prostý prodej reklamy na stránkách média fungovat nebude, protože nemůže konkurovat v metrice dosahu. Dohromady s modelem placeného obsahu tak mají různé druhy příjmů, které už by na financování stačit mohly.

Nakupuje vaše agentura prostor v regionálním tisku?

Ano, ale velmi málo. Abychom navrhli investovat do regionálního média, musí nastat velmi specifická situace s ohledem na produkt nebo zákaznický segment. Pro velké inzerenty je regionální médium určitým způsobem riskantní, protože často nemá přehled o jeho případném výkonu.