Česká televize začíná v lednu v testovacím režimu označovat sérií pěti obrazových symbolů pořady, které by mohly být nevhodné pro děti mladší 15 let věku. Piktogramy odkazují k různým typům potenciálně škodlivých obsahů, jako je vulgární jazyk nebo násilí.

ČT chce takto usnadnit především rodičům orientaci v televizní nabídce a poskytnout jim informace o pořadu tak, aby se mohli snadněji rozhodnout, zda je pro jejich nezletilé děti vhodný či nikoli.

„Piktogramy se začnou postupně objevovat primárně u pořadů zařazených do programu po osmé hodině večer. Následně se tento systém stane standardní součástí našeho vysílání,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „Už dnes označujeme obrazovým symbolem i krátkým upozorněním před samotným začátkem pořadu ty části programu, které jsou vhodné spíše pro diváky starší patnácti let. Nová série pěti obrazových symbolů je ale daleko sdělnější, podrobnější a rodiče tak budou moci díky ní snáz posoudit, co nechají své mladší děti sledovat. Navazujeme tak částečně na systém, který jsme zavedli před několika lety na Déčku. Tam označujeme pořady vhodné pro děti starší osmi let.“









Piktogramy ČT odkazující k různým typům potenciálně škodlivých obsahů

Česká televize bude od ledna pomocí obrazových symbolů označovat pět typů potenciálně nevhodného obsahu: vulgární jazyk, drogy a alkohol, strach, násilí, sex. K tomuto samoregulačnímu označování pořadů přistupuje ČT na základě rozhodnutí generálního ředitele, a to už od začátku ledna 2020.