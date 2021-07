V italském Miláně byla slavnostně odhalena street artová mural (velkoplošná malba) římských umělců Solo a Diamond o ploše tři sta metrů čtverečních, která zobrazuje Prahu a Českou republiku.

Mural s kněžnou Libuší, Svatým Václavem, pražskými věžemi či Krtečkem vznikala zhruba měsíc a bude frekventované místo v širším centru Milána zdobit dlouhé roky. Za neotřelým způsobem prezentace České republiky v italském centru módy a designu stojí zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Itálii, které do jejího vzniku investovalo ze svého rozpočtu necelý milion korun.

„Během pandemie jsme hledali neotřelé formy prezentace a destinační marketing se posunul až do inspirativní roviny. Na italském trhu jsme pro to využili vzrůstajícího zájmu o street art,“ vysvětluje Luboš Rosenberg vznik české mural v Miláně, ředitel zahraničního zastoupení agentury CzechTourism v Itálii a doplňuje: „Mural s kněžnou Libuší, Václavským náměstím, pražskými věžemi a rozesmátou rodinou turistů je unikátní hned v několika směrech. Jednak jde o vůbec první pokus využití street artu k destinačnímu marketingu a také proto, že co se Milána týče, nebude na periferii, ale nedaleko centra v ulici Morosini, což je něco jako Praze Vršovice nebo Vinohrady. Zároveň to bude první mural římských umělců Solo a Diamond v Miláně,“ doplnil Rosenberg.

Mural v italském Miláně

Na českou streetartovou malbu upozorňuje residenty i návštěvníky Milána padesát velkoplošných samolepek, dvě tramvaje v barvách Murales, které budou jezdit po dobu jednoho měsíce, venkovní výstava na plotě generálního konzulátu v Miláně a v neposlední řadě také soutěž „Dej jméno novému mural“ s možností výhry víkendového pobytu pro dva v Praze.

Mural art je umění, kterému se daří „zvelebovat“ šedé prostory především na periferiích měst. V současnosti se stává velmi populárním a sledovaným především generací Z. Dominantou české mural art je čtyři patra vysoká kněžna Libuše, znázorněná v secesním stylu inspirovaném Alfonsem Muchou, která pózuje před Václavským náměstím a sochou Svatého Václava na koni. Ve spodní části je zachycen výjev z Václavského náměstí – šťastná rodina, která přijela na výlet do Prahy a pořizuje se společné selfie.