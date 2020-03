Hodinářství Koscom, resp. zástupce švýcarské značky Flik Flak (dětská řada populární značky Swatch) spustilo ve spolupráci s volnočasovým portálem Kam s dětmi soutěž, do které se zapojilo 180 školních kolektivů.

Žáci prvních ročníků měli za úkol vytvořit své vysněné hodinky. Cílem kreativní soutěže bylo vrátit oblibu prvních náramkových hodinek tam, kde byla před třiceti lety. Školáci se při tvorbě zároveň učili hodiny počítat, tak jak to mají v osnovách. Ve většině případů šlo o týmovou práci, která zároveň posilovala kolektiv.









Jakmile byla soutěž skrze Kam s dětmi spuštěna, sídlo portálu bylo doslova zavaleno vytvořenými díly. Do tvorby vysněných hodinek se zapojilo 3 500 školáků a osloveno bylo celkem 186 000 rodičů, a to bez výrazné finanční podpory. Do poroty zasedl i audiovizuální umělec Milan Cais.

Vedení značky Flik Flak výsledky soutěže natolik nadchly, že se nyní chystá kampaň rozšířit do dalších evropských zemí. Portál Kam s dětmi pak chce díla dětí brzy vystavit veřejnosti.