Na základě 50 největších brand profilů má nyní Instagram nejen více fanoušků, ale také téměř 20x větší interakce než Facebook, ukazuje Q4 Trends Report

Socialbakers, unifikovaná digitální platforma sloužící k optimalizaci firemní komunikace na sociálních sítích a digitálního marketingu, vydala komplexní report o trendech na sociálních sítích “Social Media Trends Report” za období Q4 2019. Mezi hlavní zjištění z reportu patří zvětšení fanouškovské základny Instagramu, která je nyní větší než na Facebooku, relativní pokles interakcí během vánoční sezóny, popularita vertikálních videí, dominance žen mezi fanoušky, rostoucí výdaje za reklamu a pokračující růst influencer marketingu.

“Už nějakou dobu k tomu směřovalo, a nyní se to stalo skutečností. Při pohledu na 50 největších brand profilů, Instagram svým publikem překonal Facebook,” řekl Yuval Ben-Itzhak CEO, Socialbakers. “Tento vývoj není překvapující. Co jsme ale v Q4 2019 nečekali, je relativní pokles interakcí u vánočních kampaní. Berme to jako varující signál, že firemní komunikace vyžaduje hlubší pochopení jaký typ obsahu považuje publikum za přesvědčivý a toho jak jim tento obsah správně komunikovat.”

Klíčová zjištění z Q4 reportu:

Publikum: Instagram předstihnul Facebook

Na základě 50 největších profilů z celého světa došlo v Q4 2019 k výrazné změně. Poprvé je celkové množství fanoušků těchto profilů na Instagramu větší než na Facebooku. Navíc je Instagram silnější i v interakcích, celkové množství interakcí na posty na Instagramu je téměř 20x větší než na posty na Facebooku. Přestože 50 největších značek publikovalo více postů na Facebooku, jejich celkový engagement se nemohl vyrovnat interakcím postů zveřejněných na Instagramu.

Engagement: Překvapující pokles interakcí

I přes veškeré snahy zaujmout své publikum v průběhu vánočních kampaní, relativní interakce na všechny příspěvky jak na Instagramu tak na Facebooku byly v porovnání s Q4 2018 nižší. Toto platilo i pro nejúspěšnější odvětví na sociálních sítích. Fashion, odvětví s nejvíce interakcemi na Instagramu, zaznamenalo pokles o 19.4% a Ecommerce, nejúspěšnější odvětví na Facebooku, pokles o 9.6% v porovnání s předchozím kvartálem. Firmy by tak měli být chytřejší a lépe vybírat příspěvky a obsah, který sdílí a zaměřit se spíše na kvalitní obsah v menším objemu ke zvýšení interakcí.

Nečekaně úspěšný vývoj můžeme sledovat v kategorii Služby, která oproti Q3 2019 zvýšila interakce o 66.7%. Na Facebooku se služby umístily na 4. místě s 7.6% celkových interakcí, v Q3 se nedostali do nejlepších 8 odvětví. Služby je široká kategorie zahrnující právní a finanční poradenství, ale také služby jako kadeřnictví, auto oprava, IT služby, koordinátory akcí, či subjekty poskytující rady k hubnutí a zdravému životnímu stylu.

Formát: Vertikální videa diváka vtáhnou

Častou otázkou marketérů je, zda diváci preferují spíše horizontální či vertikální video formáty. V současné době je zhruba 70% všech reklamních videí sledovaných značek na Facebooku natáčeno horizontálně. Ale na základě dat z Q4 víme, že vertikální videa fungují lépe než horizontální videa přes celou obrazovku. U videí kratších 30 sekund (což je nejoblíbenější délka videa), byla vertikální videa diváky dokoukána v 29,9%, zatímco horizontální videa pouze z 22,2%.

Demografie: Ženy dominují na sociálních sítích

Na základě dat z Q4 2019 reportu, ženy tvoří většinu fanoušků sledovaných firemních profilů na obou platformách. Na Instagramu ženy tvořily 58% všech sledujících a dominovaly ve všech věkových kategoriích. Na Facebooku ženy dominují s 56.7% z celkového publika i přes to, že v kategorii od 18 do 24 let bylo o něco více mužů. Ženy jsou také největší skupinou, která reaguje na firemní obsah a zmiňuje značky ve své komunikaci v nejdůležitější cílové skupině od 25 do 34 let. Celkově ženy v posledním čtvrtletí 2019 představovaly 56.4% publika.

Výdaje do reklamy: Instagram roste ale Facebook zůstává ve vedení

Stejně jako v předchozích kvartálech, výdaje do reklamy na Instagramu rostou, ale přesto Facebook Feed stále zůstává s 58.3% z celkového rozpočtu leadrem. Instagram Stories pokračují ve svém rychlém růstu a v druhé polovině roku 2019 pokořily hranici 10% z celkového rozpočtu. Celkově se výdaje do Instagram Stories zvýšily o 40% za poslední rok a o více než 91% za posledních 24 měsíců.

Dalšími trendy v reklamních výdajích byl nárůst výdajů do formátů Instagram Explore a Facebook Marketplace. V prvních 5 měsících od svého vytvoření Instagram Explore dosáhl 1.32% z celkové rozpočtu. A Facebook Marketplace za poslední rok zrostl z 0.72% v prosinci 2018 na 1.31% na konci roku 2019, což je nárůst o více než 80%.

Influencer marketing: Žádné znaky zpomalení

Jeden z trendů, který se nezměnil, je význam influencer marketingu. V Q4 2019 množství influencerů používajících #ad a jeho lokální jazykové varianty k označení reklamního obsahu vzrostlo o 90.5%. Již potřetí za sebou je nejúspěšnějším brand profilem spolupracujícím s influencery Walmart, který byl v Q4 zmíněn v 854 příspěvcích od 619 influencerů.

Další profily s úspěšným influencer marketingem a uzavřenými partnerstvími jsou Daniel Wellington, iDeal Of Sweden, nebo FashionNova.com. Kompletní Instagram and Facebook Q4 2019 Trends Report s daty a grafy si můžete zdarma stáhnout zde.

Metodologie Reportu: Kvartální průmyslové reporty reflektují situaci Socialbakers databáze na začátku kvartálu následujícím po sledovaném období. Data jsou stahována pouze jednou a mezi jednotlivými obdobími se neaktualizují. Minimální množství pro vytvoření jednotlivých částí reportu je 50 profilů na Instagramu a 50 profilů na Facebooku pro daný region a kategorii. Pokud vybraná kombinace nedosahuje požadovaných hodnot, jsou použity data pro širší kategorii.