V Praze byla otevřena pobočka slovenského e-shopu The Streets. Pobočka slouží jako klasická prodejna tenisek, ale také jako výdejna zboží e-shopu.

Zájemci o streetwearovou obuvu zde kromě klasických modelů mohou získat i tenisky z limitovaných kolekcí prostřednictvím tzv. rafflů, neboli aukcí o modely tenisek, kterých je jen omezené množství.

„Primární koncepcí The Streets je propojení basketbalu a streetwearu, tzv. pouliční módy. Na své si u nás přijdou zejména milovníci značek Nike a Air Jordan a také originálních kousků, kteří se rádi liší od ostatních, a to třeba neotřelým stylem. Věříme, že zajímavý pro zákazníky bude také netradičně stylizovaný interiér prodejny,“ říká Matěj Kretík, zástupce marketingu z The Streets.

Na otevření pražské pobočky, dorazilo několik známých tváří, namátkou rappeři Ego, Ektor, Separ a další. Pobočka se nachází na adrese Martinská 2, Praha 1 a nabízí zboží značek Nike, Air Jordan, adidas, Vans, Converse, Reebok, Eastpak, Chinatown Market, Crep nebo Sneaky.

























Opening pobočky The Streets v Praze (foto: The Streets)

Interiér je inspirovaný technologií Air, která se odráží na celém vzhledu prodejny. Za vstupem přichází zákazník do tzv. nebeské části s oblaky, kde se nachází stěna s poletujícími teniskami. Uprostřed místnosti ze stěny vystupuje velké Wings logo, které je jedním ze základních symbolů značky Jordan.

Zajímavostí prodejny je technologie Air scan, kde se zákazník po přiložení podrážky ke skeneru dozví příběh daných tenisek včetně roku navržení, designéra nebo první barevné kombinace. Ve spodní „městské“ části obchodu je umístěna také malá laboratoř, která slouží k úpravám tenisek a oděvů.

Interiér dokreslují další vizuální prvky, jako kasa ve tvaru technologie Air Unit nebo hlavní dominanta přední části obchodu v podobě tzv. Jumpmana, loga značky Michaela Jordana umístěného na zdi, který se dokáže přizpůsobit jakékoliv příležitosti a mění barvy dle aktuálních releasů.

Foto: The Streets