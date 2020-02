Aj Wej-wej, jeden z nejznámějších umělců současnosti, prodává své nové dílo v německém Hornbachu. Sestavit si ho můžete sami.

Hornbach se v Německu opět rozhodl k netradičnímu experimentu a ke spolupráci přizval umělce světového jména. Nové dílo Aj Wej-weje si může každý zákazník sestavit v různých velikostech a konfiguracích. Návod včetně certifikátu je k dispozici na webové stránce, volně ke stažení nebo jako kniha.

Společný projekt čínského umělce a Hornbachu je určený pro lidi, kteří nechodí do galerií, nekupují umění a přesto chtějí mít doma něco výjimečného. Dílo „Safety Jackets Zipped the Other Way“ je vytvořené propojenými oranžovými ochrannými bundami, které visí na ocelových hácích.

Spot Hornbachu s Aj Wej-wejem “Umění patří všem”

Nejmenší dílo stojí 150 Eur a největší socha 500 Eur. „Umění je pro všechny, každý může být umělcem a nyní má příležitost si sám zkonstruovat umělecké dílo. Lidé nyní mohou říct: Mám doma originál od Aj Wej-wej a za málo peněz,“ říká Aj Wej-wej.

Aj Wej-wej je provokatér a tímto dílem opět střílí do uměleckého světa galerií a sběratelů. Paradoxem je, že právě z takového světa žije. Aj Wej-wej s oblibou protestuje, proti režimu v Číně, proti EU nebo proti nepřátelským Berlíňanům. Z Německa se přestěhoval do Británie a nyní na rozloučenou osočil Němce z přetrvávajícího nacismu ve společnosti. Hornbach již nyní čelí negativním reakcím veřejnosti, jak může propagovat značku osobností, která po Němcích „plive.“

Aj Wej-wej není zdaleka prvním umělcem, který vytvořil umělecké dílo ve spolupráci s komerční značkou. Jeff Koons nebo Takashi Murakami vytvořili nové tašky pro Louis Vuitton, Olafur Eliasson vloni navrhl pro IKEA lampu na solární pohon.

Foto: Hornbach