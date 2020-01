Drogerie Teta vstupuje do roku 2020 s konceptem marketingové podpory, rozvinutým do všech komunikačních kanálů – včetně nových TV spotů, online a instoru. Kreativní idea „Došlo vám to?“ vzešla ze spolupráce s pražskou kreativní agenturou Triad Advertising, která vloni úspěšně prošla výběrovým řízením na ATL.

Idea rozpracovaná do 84 variant TV spotů ukazuje drogerii jako místo, kde nejenže pořídíte věci do domácnosti, ale navíc se tu můžete rozmazlit něčím pěkným, voňavým či dokonce zdravým a chutným pro sebe. Proto přichází Teta drogerie také se změnou claimu. Dosavadní Nakupování s rozumem a citem nahrazuje Potěšení z nákupu.

„Chtěli jsme původní rovnováhu rozumu a citu naklonit více směrem k citu, protože návštěva Teta drogerie je pro spoustu zákaznic příjemným zážitkem, který si chtějí opravdu užít, rozmazlit se, využít tu chvilku pro hýčkání se. Koncept to potom krásně podtrhuje,“ vysvětluje Galina Vondráček Pohlová, marketingová manažerka pro brand a strategii značky Teta. „Velice nás zaujal jak samotný insight, tak i velká exekuční variabilita TV spotů. Ta je pro nás důležitá, protože reklamy na Tetu běží v televizi po celý rok a my takto můžeme neustále přicházet s něčím novým, zajímavým, neokoukaným,“ doplňuje.

Ze stejné myšlenky vychází i televizní spoty a celoroční komunikační kampaň z dílny Triad Advertising. „Kreativní ideu ‚Došlo vám to?‘ jsme postavili na jednoduchém insightu. Do drogerie ve většině případů vyrážíme, když nám doma něco dojde. Třeba prací prášek, tablety do myčky nebo šampon. Ale když už tam jsme, nedá nám to a často uděláme radost i samy sobě. Prohlížíme si nové odstíny laků na nehty, rtěnky nebo zkoušíme různé vůně. Novou reklamou tedy zákaznicím říkáme, že když jim doma něco dojde, je to vlastně důvod k radosti,“ říká Petra Jankovičová z pražského Triadu.

Vizuál k nové kampani drogerie Teta

Teta plánuje s agenturou Triad spolupracovat dlouhodobě, a rozvíjet tak nový koncept do dalších exekucí. „Triad jsme si vybrali, protože jejich kreativní idea nejvíce zaskórovala u našich zákaznic při kvalitativním i kvantitativním testování. Zakládá se na dvojsmyslu, který je blízký českému naturelu a lidovému humoru, proto věřím, že bude atraktivní pro široké spektrum zákaznic. Příprava a natáčení nám zabraly více než půl roku a velmi oceňuji přístup zejména kreativního oddělení k domyšlení všech detailů do maximální preciznosti,“ dodává Galina Vondráček Pohlová z Tety.

Slovenskou herečku Martu Maťovou kromě televizní reklamy bude možné vidět v newsletterech Teta klubu, na letácích, v digitálu a také v materiálech na prodejně.

Za produkcí spotů stojí Nomad, režisérské role se ujal Jan Zajíček: „Na tomto zadání mě, kromě jednoduchého a zábavného dvojsmyslu ‚došlo ti to‘, baví ten rozdíl mezi oběma světy, symbolizující dvojí pohled na nakupování v Tetě – tedy ‚vyřeším praktický problém a ještě si to užiju‘. A právě tenhle princip duality je hlavní kostrou mého pojetí.“

Hudba použitá ve spotech podprahově rozvíjí myšlenku konceptu ‚Došlo vám to‘ a je komponovaná na základě předlohy slavné písně Brendy Lee – I’m Sorry. Nové aranžmá doprovází zpěv Kristíny Mihaľové. Fotky pro celou kampaň nafotil Ondřej Košík.

Foto: Teta