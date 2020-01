Auty přeplněná Praha hledá alternativní způsoby dopravy po jejím centru. Unavují Vás modré zóny? Neradi trávíte hodiny čekáním v autoservisu? Chcete šetřit životní prostředí?

Praha, jakožto největší metropole České republiky, nabízí několik možností, jak se pohybovat v jejích ulicích. Určitě jste si všimli zelené záplavy koloběžek či růžových kol připoutaných ke sloupům veřejného osvětlení. Ale jaký alternativní způsob dopravy po centru je nejlepší? Rozhodli jsme se pomocí metody mystery shoppingu (metoda výzkumu trhu sloužící k měření kvality služeb a získání informací o testovaných službách) otestovat dostupné služby a za pomoci vybraných prostředků dojet z Karlínského náměstí na Rašínovo nábřeží. A vyzkoušeli jsme všechno – kola, koloběžky, carsharing, taxíky i MHD.

Studii jsme realizovali na konci léta 2019 a zahrnuli jsme do ní 10 následujících společností:

Společnosti byly vybrány na základě těchto kritérií:

· existence mobilní aplikace k dané službě

· dostupnost a možnost vrácení v požadovaných lokalitách

· vstupní náklady do 1 000 Kč

· dopravní prostředky jsou poskytované danou společností, nikoliv soukromými subjekty

Všichni mystery shoppeři, kteří se účastnili výzkumu, zkoušeli danou službu poprvé. Prošli si tedy celým procesem od prvotního stáhnutí aplikace přes seznámení se se službou a až po její reálné využití. Trasa začínala z daného místa na Karlínském náměstí, kdy se mystery shoppeři ve stejný čas přihlásili do aplikace a snažili se v co nejkratším čase (bez porušení silničních a jiných pravidel) dostat na pražskou náplavku k lodi Petra. Trasu jsme sledovali pomocí aplikace Mapy.cz pro získání reálných dat o čase a trase. A co nám ze studie vyšlo?

Na základě studie můžeme potvrdit, že správná volba není vždy na první pohled evidentní. Variabilita v cenách, komfortu, schvalovacích procesech a dostupnosti služeb v jednotlivých částech Prahy je značná a vždy se vyplatí dát si práci s průzkumem, jaký prostředek je pro danou cestu z hlediska jednotlivých faktorů zrovna nejvhodnější.

Využívání některých carsharingových společností ovlivňuje v současné chvíli omezenější nabídka dostupných vozů, u taxislužeb má vliv naopak proměnlivá cena na základě poptávky ve vytížených časech. Ekologicky šetrnější způsoby dopravy mohou být velmi vhodným dopravním prostředkem, pokud je možné využít po cestě cyklostezku či si potřebujeme jenom zkrátit cestu z metra do práce.

Nejstěžejnější faktory jsme pro Vás porovnali v následujících odstavcích. Pokud bychom měli vybrat službu, která poměrem ceny a výkonu nabízí nejlepší kompromis v rámci cestování centrem Prahy, byla by to Pražská integrovaná doprava. Nakonec ale vždy záleží na konkrétní preferenci každého zákazníka.

Výběr sledovaných cest :

Pro registraci do aplikací Re.volt a Anytime se připravte na selfie s dokladem

Nedílnou součástí alternativních způsobů pohybu po městě s využitím testovaných služeb je identifikace koncového uživatele. U většiny služeb byla identifikace velmi jednoduchá, stačilo se v aplikaci přihlásit některým z nabízených účtů ze sociálních sítí, zadáním telefonního čísla nebo přihlášením pomocí e-mailu. Následně proběhlo odsouhlasení obchodních podmínek jednotlivých poskytovatelů služeb. Toto se týkalo služeb Liftago, Uber, Bolt, Lime, Freebike, aplikace PID Lítačka nebo Rekola. Aplikace Lime navíc vyžadovala odsouhlasení/potvrzení plnoletosti uživatele.

Další služby mají registraci uživatele o poznání složitější. U carsharingových služeb bylo vždy potřeba ověření totožnosti pomocí OP a přiložení platného řidičského průkazu. Aplikace RE.Volt a Anytime navíc požadovaly selfie uživatele. Zásadním rozdílem v ověřování dokladů pro carsharingové služby byla rychlost zpracování a vyřízení požadavku. Anytime dokázal požadavek včetně ověření zaslaných dokumentů zvládnout do 15 minut, služba RE.Volt zvládla vyřízení do druhého dne. Car4way, která k otevření svých vozů využívá kartu, zvládla celý proces včetně zaslání karty uživateli vyhotovit do 4 pracovních dnů. Samotné zprocesování a zaslání přihlašovacích údajů do mobilní aplikace trvalo jeden den.

Ve všech případech, vyjma jednoho, je možné celý proces registrace nového uživatele provést pomocí aplikace ve svém chytrém telefonu. Pouze služba Car4way vyžaduje registraci na webových stránkách.

U většiny společností se můžete těšit na promo akce a jiné slevy při první jízdě

Každá z nabízených služeb alternativní dopravy po Praze nabízí jiné podmínky ke spuštění aplikace. U některých služeb pro zřízení účtu/aktivaci není potřeba žádné platby, jiné naopak vyžadují vložení určité „startovací“ částky, aby zákazník mohl službu začít aktivně využívat.

Tabulka počátečních nákladů:

Nejvyšší náklady před prvním využitím služby je nutné zaplatit u carsharingové služby Car4way. U služeb Lime a Freebike je naopak povinností nahrát počáteční kredit, ze kterého se následně ceny jízd strhávají. Ostatní aplikace fungují na principu „pay as you go“.

Cena je pro každého uživatele jedním ze základních sledovaných parametrů. Testování probíhalo na všech službách ve stejný čas; je tedy možné porovnat náklad za jízdu z Karlínského náměstí na Rašínovo nábřeží. Většina společností při prvním využití služeb nabízí novým zákazníkům různé promo akce a slevy či jiné výhody. Porovnávané ceny jsou tedy včetně uplatněných slev a zohledňují všechny výhody nového zákazníka.

Z Karlína na náplavku nejrychleji Boltem

Porovnání časové náročnosti samozřejmě reflektuje zvolenou trasu, druh a případnou dostupnost dopravního prostředku v okolí Karlínského náměstí. Soustředili jsme se na absolutní čas s tím, že od specifických vlastností jednotlivých služeb abstrahujeme. Čas byl počítán pro všechny služby stejně. Simulovali jsme reálného uživatele, který se na konkrétním místě rozhodne využít určitý druh testovaných služeb pro vykonání cesty do cílové destinace. Následně začíná běžet čas, do kterého se započítává nutnost nalézt dopravní prostředek a dojít k němu stejně jako doba celé jízdy. Všechny služby opět končí ve stejné lokaci.

Překvapivě jsou výsledky srovnání časové náročnosti velmi vyrovnané. Rozmezí všech testovaných služeb se pohybuje od 20 do 35 minut.

Liftago: 25 minut

Uber: 20:24 minut

Freebike: 32:40 minut

Lime: 25:15 minut

MHD: 24:22 minut

RE.Volt: 32:59 minut

Bolt: 19:53

Rekola: 27 minut

Car4way: 27:18

Anytime: 35:01 minut

U sdílených kol chybí držáky na telefony s navigací

Asi není překvapením, že z hlediska komfortu nejlépe obstály taxislužby – Bolt, Uber či Liftago. Řidičů je dostatek a aplikace sama vybere nejbližšího k současné poloze. Na vybraném místě řidič vyzvedne zákazníka a již není třeba řešit cestu, navigaci či parkování. Doveze Vás přesně tam, kam potřebujete. Ale přece jenom naši mystery shoppeři shledali z hlediska komfortu jednu nevýhodu – v autě nesedíte sami. Avšak při řízení vozů Anytime, Car4way či skútru Re.Volt si nemusíte s nikým povídat a vozem či skútrem se pohodlně dovezete na místo.

Na druhou stranu jich není po Praze takové množství a cesta k nim může trvat i několik minut. V případě Re.Voltu náš mystery shopper dokonce absolvoval 15minutovou cestu k nejbližšímu skútru a kvůli nemožnosti rezervace si nemohl být ani jistý, že mu ho někdo v poslední chvíli tzv. nevyfoukne. V případě kol a koloběžek narážíme na několik zásadních nekomfortních situací – ježdění po kostkách a s tím spojená vyšší hlučnost vibrujícího prostředku, nelehce průjezdné davy turistů a také nemožnost pohodlného umístění telefonu s navigací pro sledování trasy.

V rámci studie byla sledována i MHD, kde je hodnocení komfortu velmi variabilní z hlediska vytíženosti dané linky a skladby spolucestujících. Navzdory těmto faktorům hodnocení našeho mystery shoppera dopadlo velmi pozitivně. Ocenil čistotu, příjemnou teplotu i bezpečnost jízdy.

Parkování kola Freebike bez poplatku se protáhlo až na 10 minut

Jestli něco přesvědčí cestující k využívání alternativních způsobů dopravy, tak je to určitě větší variabilita parkování. Je tomu ale opravdu tak? Všechny aplikace mají vyznačenou zónu, kde je možné daný prostředek zanechat bez poplatku. Největším překvapením bylo lokalizování místa na náplavce pro zaparkování kola Freebike, kde mystery shopper strávil 10 minut hledáním bezplatné parkovací zóny. Oproti tomu Lime i Rekola bylo možné nechat stranou kdekoliv; můžete se skutečně dopravit téměř až na palubu kotvících lodí.

Při využití služby Anytime a Car4way mystery shoppeři velmi ocenili možnost parkování na modrých a fialových zónách, tj. ani v centru Prahy není nutné přemýšlet, kde a za kolik auto ponecháte. Bezesporu zde ale vyhrávají taxislužby, kdy řidič zákazníky vysadí přesně tam, kde potřebují. V případě společnosti Liftago měl mystery shopper štěstí, že byl zavezen rovnou na samotnou náplavku.

Subjektivní porovnání ceny a uživatelské přívětivosti:

Pouze polovina sledovaných společností sbírá zpětnou vazbu zákazníků

Jakožto agenturu, která se zabývá zákaznickou zkušeností, nás samozřejmě velmi zajímá systém zpětné vazby, který je jedním z nejdůležitějších procesů ověřování kvality služeb. Jak jinak nejlépe dostat od svých reálných zákazníků informace k Vámi poskytované službě? K velkému překvapení však pouze u 5 sledovaných společností padl dotaz na spokojenost s první absolvovanou jízdou (Liftago, Uber, Bolt, Lime, Rekola), a to buď formou e-mailové zprávy či skrz samotnou aplikaci v telefonu. Ve všech případech pak mystery shoppeři obdrželi e-mail s dokladem o zaplacení či byl tento výpis dostupný v aplikaci.

Foto: iStock