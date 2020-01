Alespoň 500 českých skladeb, které budou vhodné pro použití v obchodech, v současné době hledá společnost Soundreef CZ, nezávislý správce autorských práv. Jejím cílem je vybudovat nové in-store rádio s podílem české hudby, která by pak mohla hrát ve více než 2000 prodejnách v České republice. Konkurz písní právě probíhá přes portál Bandzone.

„Kapely, které mají zájem přihlásit své písně, se můžou až do konce ledna registrovat na našem webu,“ uvádí Michal Novák z portálu Bandzone a doplňuje: „Všechny přihlášené písničky pak do konce ledna společně se Soundreefem poslechneme, a jestli budou vhodné pro použití v obchodech, tak se kapele ozveme a požádáme je o registraci do systému.“

Větší šanci k zařazení do playlistů v obchodech mají kapely a skladby, které znějí pohodově a jsou v podstatě mainstreamové. Další podmínkou účasti v castingu je, že kapela musí mít k dispozici všechna práva a nikdo z autorů, interpretů či vydavatelů není zastupovaný správci OSA, Intergram nebo OAZA.

„Benefitem pro vybrané umělce bude jistě propracovaný systém monitoringu užití skladeb a analytické a rychlé rozdělení vybraných peněz mezi umělce, jejichž skladby se skutečně přehrávaly,“ upřesňuje ředitel Soundreef CZ David Malina. V praxi to podle něj znamená, že umělec na svém účtu může poté vidět, kde všude jeho skladby hrály a kolik dostal za každou skladbu zaplaceno.

V současné době je v konkurzu na Bandzone přihlášeno přes 400 kapel. „Doufáme, že v rámci konkurzu se podaří vybrat minimálně 500 dobrých skladeb, které budou vhodné pro použití v obchodech. Jsme moc rádi, že můžeme pomoci změnit hudbu, kterou slyšíme při nakupování,“ uvedl Michal Novák z Bandzone. Samotný portál Bandzone.cz si dlouhodobě klade za cíl pomáhat české hudební scéně a podle Nováka již brzy vznikne zcela nová verze tohoto komunitního webu.

Společnost Soundreef funguje celosvětově jako nezávislý správce autorských práv už více než 10 let a zastupuje skoro 40 000 umělců. „Anglicky zpívané písničky českých umělců tak mají šanci objevit se i v zahraničních obchodech a restauracích, kde Soundreef poskytuje licenci,“ doplňuje David Malina a dodává, že vybudovat česky znějící in-store rádio je jeden z prvních cílů této společnosti v českém prostředí. „Z dlouhodobého pohledu bychom rádi umělcům nabídli moderní alternativu k OSA a Intergramu, která je pro ně výhodnější a spravedlivější. Budeme je zastupovat při užití jejich děl v rozhlase, TV a na koncertech,“ uzavírá ředitel Soundreef CZ.